Les locataires veulent se faire entendre dans la campagne en Ontario

Or, environ le tiers des Ontariens sont locataires, font valoir leurs défenseurs, comme Marcia Stone du groupe ACORN à Toronto.

Que va-t-il arriver, selon vous, si on ne limite pas l'augmentation des loyers, si ça ne devient pas une priorité? demande-t-elle.

Il va y avoir de plus en plus de campements et une hausse de l'utilisation des banques alimentaires. C'est un effet domino , affirme-t-elle.

Le taux légal d’augmentation des loyers en Ontario est présentement de 1,2 %. Toutefois, cette réglementation provinciale s'applique seulement aux unités construites avant 2018.

Par ailleurs, les locateurs sont admissibles à une augmentation supérieure au taux provincial, s'ils ont effectué des réparations ou des rénovations.

Annie Stanley paie 2300 $ par mois avec sa colocataire pour un appartement de deux chambres à coucher dans le quartier Humewood-Cedarvale à Toronto.

« Personne ne pense aux locataires. Ils font beaucoup de choses pour aider ceux qui veulent s'acheter une maison et c'est bien. Mais on ignore toute une autre tranche de la population. » — Une citation de Annie Stanley, locataire à Toronto

Elle rappelle ceci aux politiciens : Nous aussi, nous avons le droit de vote.

Les militants soulignent que la question des loyers élevés ne touche pas seulement Toronto. Il s'agit aussi d'une préoccupation à London et à Hamilton, notamment.

Ce que promettent les partis

Dans le budget qu'ils ont déposé avant le déclenchement de la campagne, les progressistes-conservateurs promettaient 19,2 millions de dollars sur trois ans pour le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et la Commission de la location immobilière, afin de s'attaquer à l'arriéré de dossiers, notamment.

Les conservateurs disent aussi que leur plan pour accélérer la construction résidentielle aiderait les locataires, en accroissant l'offre. Ce plan ne contient pas toutefois de mesures qui réduiraient spécifiquement les loyers.

Les libéraux s'engagent à rétablir le contrôle universel des loyers, peu importe l'année de construction de l'immeuble, s'ils sont élus le 2 juin.

Le parti promet aussi de mettre sur pied un programme de location avec option d'achat, sans donner plus de détails. Les libéraux ajoutent que leur plan visant à construire 1,5 million de logis en dix ans aiderait à limiter la hausse des loyers.

Le NPD promet lui aussi de rétablir le contrôle des loyers pour toutes les unités avec la garantie que le nouveau locataire paierait ce que le précédent payait.

Les néo-démocrates ajoutent qu'ils offriraient une aide au logement à jusqu'à 311 000 ménages, y compris des locataires. Le parti promet également d'éliminer l'arriéré à la Commission de la location immobilière.