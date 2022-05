Le festival L'Outaouais en fête fait son grand retour au parc des Cèdres cette année. Les organisateurs prévoient accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs sur les berges de la rivière des Outaouais.

La programmation rassemble plusieurs artistes pour tous les goûts. Parmi les têtes d'affiche, on retrouve également Kaïn et les Cowboys fringants.

C’est un bonheur immense pour nous de nous retrouver cette année, tous ensemble, au sein de ce lieu rassembleur et mythique pour le festival , a déclaré Jean-Paul Perreault, président-directeur général du festival L’Outaouais en fête et d’Impératif français. On retrouve sur scène des fidèles du festival tout autant que des nouveaux visages qui viendront faire chanter et danser les gens du Pays.

Jeudi 23 juin

Maria Cannelloni, 17 h

Paupière, 18 h

Tire le coyote, 19 h 45

Hubert Lenoir, 21 h 30

Vendredi 24 juin

Caillou, 17 h

Naomi, 18 h

Coeur de pirate, 19 h 45

Émile Bilodeau, 21 h 45

Samedi 25 juin

Arthur l'aventurier, 17h

56 Blvd Blues, 18 h

2 Frères, 19 h 45

Loud, 21 h 45

Dimanche 26 juin

Brimbelle, 17 h

Phil G Smith, 18 h

Kaïn, 19 h 45

Cowboys fringants, 21 h 45

Un parc de jeux gonflables, des amuseurs publics et des kiosques de nourriture seront sur place pour agrémenter l'expérience des festivaliers. Des feux d'artifice sont aussi prévus.

La prévente des passeports pour les quatre jours, au coût de 40 $, a commencé vendredi matin et se poursuit jusqu'au 10 juin. Les intéressés pourront se procurer des laissez-passer journaliers au coût de 15 $ dès le 10 juin, en prévente.

À compter du 21 juin, les billets seront disponibles sur place et en ligne au coût de 20 $.