Nunavut : les maladies respiratoires augmentent, la vaccination pour les enfants reprend

Un avis de santé publique a été émis, vendredi, par le ministère de la Santé du Nunavut, informant la population d’une augmentation des infections respiratoires, telles que la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS). Le ministère annonce le redémarrage de son programme de vaccination avec le palivizumab pour protéger les bébés du VRS.

Le VRSvirus respiratoire syncytial est une infection contagieuse qui attaque les voies respiratoires. La vaccination sera proposée aux enfants prématurés, nés à 35 semaines ou moins, âgés de six mois ou moins.

Elle sera également proposée aux enfants de moins de 12 mois atteints d’une maladie pulmonaire chronique des prématurés ou d’une cardiopathie congénitale significative qui requièrent de l’oxygène supplémentaire ou une thérapie médicale.

La vaccination sera également proposée aux enfants de moins de 24 mois qui sont atteints d’une maladie pulmonaire chronique s'ils ont besoin d’un apport continu d'oxygène d’appoint ou s’ils ont été sevrés d'oxygène d’appoint au cours des trois derniers mois.

Les vaccins seront aussi offerts pour les enfants de moins de 24 mois atteints d'immunodéficience, du syndrome de Down, de mucoviscidose, d'obstruction des voies aériennes supérieures ou de maladie pulmonaire chronique autre que cette dernière, uniquement s'ils sont sous oxygène à domicile, s'ils ont été hospitalisés de façon prolongée pour une maladie pulmonaire grave ou s'ils sont gravement immunodéprimés.

Le ministère explique que les vaccins contre la grippe destinés aux Nunavummiut âgés de six mois et plus sont toujours offerts dans les centres de santé ou les unités de santé publique.

Les vaccins contre la COVID-19 destinés aux Nunavummiut âgés de cinq ans et plus sont également disponibles dans toutes les collectivités du Nunavut.

Le ministère rappelle les gestes pour réduire le risque d'infections respiratoires, à savoir garder les surfaces propres, porter un masque, maintenir une distanciation physique, rester à la maison en cas de maladie, se laver souvent les mains, tousser et éternuer dans son coude.