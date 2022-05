Tuerie d’Uvalde : la police a pris une « mauvaise décision », admettent les autorités

Selon les explications fournies par M. McCraw, visiblement affecté par la tragédie, les policiers qui sont intervenus à l'école ont cru que le tireur s'était barricadé dans un local et qu'il ne représentait plus un danger direct pour les enfants et les enseignants.

D'après le récit des événements fait par le directeur de la Sécurité publique du Texas, une demi-douzaine de policiers sont arrivés sur les lieux dans les premières minutes de la fusillade qui a commencé vers 11 h 40, heure locale. Ayant d'abord tenté d'entrer dans l'école, les agents ont dû battre en retraite après avoir essuyé des tirs d'arme automatique.

À midi, 19 policiers en tout se trouvaient sur les lieux où le tireur n'a finalement été neutralisé que vers 13 h.

Selon M. McCraw, croyant que le tireur était barricadé possiblement avec des otages, le commandant responsable des opérations a préféré attendre à l'extérieur une unité d'intervention tactique de la police des frontières avant d'entrer en force dans l'immeuble.

« Avec le recul, maintenant, bien sûr que ce n'était pas la bonne décision. C'était la mauvaise décision, point final. » — Une citation de Steven McCraw, directeur du département de la Sécurité publique du Texas

Le fait que les policiers aient mis plus d'une heure avant d'intervenir, alors que les premiers agents dépêchés sur les lieux sont arrivés moins de cinq minutes après le début de la fusillade a soulevé la colère et l'indignation dans la communauté d'Uvalde qui réclame des réponses des autorités.

Une enfant de 11 ans qui a survécu à la fusillade a témoigné sur la chaîne américaine CNN qu'elle et ses camarades toujours vivants voyaient clairement les policiers à l'extérieur par les fenêtres de l'école. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi les agents ne venaient pas à leur secours, en dépit des appels à l'aide qu'ils ont effectués auprès du 911 en utilisant le téléphone cellulaire de leur enseignante abattue par le tireur.

Chronologie des événements, selon les autorités 11 h 28 : le tireur percute son véhicule sur une barrière près de l'école, où il a fui après avoir ouvert le feu sur sa grand-mère; il sort du véhicule avec une arme semi-automatique et des munitions, puis tire sur deux passants; quelqu'un avise le 911;

11 h 40 : il entre dans l'école et ouvre le feu;

11 h 44 : des policiers d'Uvalde et du service de police de district scolaire entrent dans l'école, mais en resortent;

Vers 13 h : le tireur est abattu par l'escouade tactique de la patrouille frontalière américaine.

Les premiers éléments de l'enquête révèlent par ailleurs que Salvador Ramos, âgé de 18 ans, a tiré plus d'une centaine de coups de feu à l'intérieur des murs de l'école où il a tué 19 enfants et 2 enseignantes avec un fusil d'assaut AR-15, une version civile du M16 qui équipe les forces armées américaines.

Selon l'enquête, le tireur a demandé à sa soeur de l'aider à se procurer légalement cette arme en septembre 2021. L'individu possédait au moins une soixantaine de chargeurs, en incluant le matériel qui a été saisi à son domicile.

Plus de détails suivront.