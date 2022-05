La pénurie de travailleurs sociaux pèse lourd sur la vie des patients en Ontario

Les services d’aide à domicile, bien que financés par le gouvernement, peinent de plus en plus à respecter leurs engagements à cause de la pénurie de personnel. Cette situation force les patients qui le peuvent à chercher de l’aide ailleurs, auprès d’un ami ou d’un membre de la famille.

J'essaie toujours de me demander si l’aide à domicile va se présenter aujourd'hui ou si quelqu'un va appeler pour annuler. Quel est mon plan de secours? , raconte Zoé (nom fictif, elle préfère garder l’anonymat de peur d’être pénalisée par son témoignage).

Atteinte de paralysie cérébrale spastique, cette Ontarienne requiert l’intervention d’un travailleur social pour l'aider à ses tâches quotidiennes, utiliser les toilettes, prendre une douche, changer de vêtements ou encore, préparer les repas.

Le fait de devoir compter sur ses proches pour pallier le manque de personnel lui donne l’impression d’être un fardeau .

« Nous ne sommes pas que des numéros pour le gouvernement. Nous devrions être considérés comme des personnes avec des sentiments, des espoirs et des vies. » — Une citation de Zoé (nom fictif), atteinte de paralysie cérébrale spastique

Certains professionnels de la santé affirment que la pénurie d'assistants sociaux en Ontario est plus grave que jamais. Non seulement cette situation laisse des personnes vulnérables comme Zoé sans aide, mais elle met aussi plus de pression sur ceux qui travaillent encore dans le domaine.

Avec l’amer sentiment d’avoir été laissée pour compte et oubliée , Zoé précise qu’il y avait une pénurie de personnel dans son agence avant même la pandémie, mais que la COVID-19 a aggravé la situation.

Je ne veux pas rejeter la faute sur qui que ce soit, dit-elle. Je comprends qu'ils sont surchargés de travail et qu'ils sont aussi sous-payés. Très, très sous-payés, à mon avis. Elle ajoute toutefois qu'elle ne devrait pas avoir à subir de la violence émotionnelle ou verbale pour obtenir les soins dont elle a besoin.

Épuisement professionnel

Certains travailleurs sociaux expliquent qu'ils sont de plus en plus nombreux à quitter leur emploi en raison de l'épuisement professionnel et du stress.

Gina Wray fait partie des travailleuses sociales sur le point de changer de métier alors qu'elle y œuvre depuis 32 ans.

Mon corps me dit que je suis fatiguée, tant mentalement que physiquement , confie l’employée d’un foyer pour personnes atteintes de déficience intellectuelle, à Muskoka.

« C'est un travail difficile et je cherche simplement à passer à autre chose maintenant. » — Une citation de Gina Wray, assistante sociale

La pénurie de personnel a réduit le temps qu’elle octroie à chacun de ses patients comme peau de chagrin, de plusieurs minutes , précise-t-elle.

Assistante sociale depuis 32 ans, Gina Wray reconnaît que le manque de personnel l'oblige à consacrer moins de temps à chaque usager. Photo : Gina Wray

Quelles solutions pourraient y remédier? Une augmentation salariale et une meilleure stabilité de l'emploi aideraient à garder les préposées aux services de soutien personnel sur le terrain et à en recruter davantage, croit Mme Wray.

Pour le syndicat SEIU Healthcare (Union internationale des employés des services en santé), la situation est la pire jamais vue , résume sans ambages sa présidente Sharleen Stewart.

Les préposées fraîchement diplômées ne tiennent pas plus de trois mois à cause des conditions de travail , se désole Mme Stewart.

Ces employées perçoivent en moyenne 35 cents le litre pour l'essence, poursuit-elle, et avec la hausse des prix à la pompe, beaucoup paient de plus en plus de leur poche pour faire leur travail.

Selon Mme Stewart, l'un des principaux problèmes, outre les bas salaires, demeure la sécurité d'emploi. Nombre de préposées délaissent les soins à domicile par manque de postes à temps plein et se réorientent vers d'autres secteurs qui offrent un emploi stable à temps plein.

Promesses électorales

S'il est réélu, le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario a indiqué à CBC qu'il comptait investir 2,8 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour rendre permanente la hausse de salaire de 3 $ l'heure pour les préposées aux services de soutien à la personne.

Les libéraux, quant à eux, s'engagent à offrir des salaires équitables à tous les travailleurs de soutien à la personne et promettent d’augmenter le salaire de base de ces employés à 25 $ de l'heure.

Le Nouveau Parti démocratique de l'Ontario s'engage à embaucher 10 000 travailleurs de soutien à la personne de plus et à leur offrir une augmentation de 5 $ par heure, en se basant sur le salaire qu'ils touchaient avant la pandémie.

De leur côté, les verts promettent d'augmenter le salaire horaire minimum à 25 $ pour les travailleurs sociaux en assurant aussi qu'ils paieront le temps de déplacement des employés entre les visites.

Les libéraux, les néo-démocrates et les verts s'engagent tous trois à abroger le projet de loi 124 - une loi qui limite les augmentations de salaire annuelles à 1 % pour de nombreux travailleurs du secteur public dans la province.

D'après les informations de Farrah Merali, CBC