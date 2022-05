Tuerie au Texas : Netflix ajoute un avertissement à la saison 4 de Stranger Things

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Radio-Canada

Après la fusillade qui a fauché 21 personnes au Texas mardi, Netflix a ajouté un avertissement de dernière minute en préambule du premier épisode de la saison 4 de Stranger Things, dont le premier volet a été mis en ligne ce vendredi. La scène d’ouverture, décrite comme très graphique, comprendrait en effet des images de violence impliquant des enfants. Nous avons tourné cette saison de Stranger Things il y a un an , explique l’avertissement diffusé, seulement pour les personnes abonnées aux États-Unis, juste avant le récapitulatif de la troisième saison. Mais compte tenu de la récente fusillade tragique dans une école du Texas, le public pourrait être troublé par la scène d’ouverture du premier épisode. Nous sommes profondément attristés par cette violence innommable, et nous sommes de tout coeur avec les familles endeuillées. Netflix a également modifié la description du premier épisode pour y ajouter un avertissement de violence graphique impliquant des enfants. Le geste de la plateforme de diffusion en continu survient trois jours après qu’une tuerie de masse au Texas a fait 21 victimes, dont 19 enfants. Mardi, quelques heures après la tragédie, la chaîne américaine CBS avait retiré de sa programmation l’épisode final de la série FBI qui devait être diffusé le soir même, puisqu’il contenait une intrigue impliquant la participation d’un étudiant à un cambriolage fatal. À lire aussi : Stranger Things 4 : une « guerre » se dessine dans la nouvelle bande-annonce

