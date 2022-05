L’ancien directeur de police d’Halifax écrit ses mémoires

Au cours de sa carrière, Jean-Michel Blais a œuvré au sein de la police municipale, de la GRC et des Nations Unies en Haïti et il souhaite que ses expériences servent à d'autres.

Je trouvais que c'était très important de regrouper le tout dans un recueil et de le partager.

Dans son livre paru seulement en anglais, intitulé “Working the Blue Lines: Lessons in Leadership from Hockey and Policing”, il raconte ses expériences en tant que policier, mais aussi comme arbitre au hockey.

Il y dresse un parallèle entre ce qui a trait aux qualités nécessaires pour occuper des postes de gestion.

Il raconte comment en tant qu'arbitre il faut régler les problèmes sur la glace ce qui n’est pas si différent du travail de policiers à ses yeux.

N'oubliez pas le travail des policiers c’est de résoudre les problèmes d’autrui qui ne peuvent pas les résoudre eux-mêmes.

Jean-Michel Blais et Mario Harel à la 113e conférence annuelle de l'Association canadienne des chefs de police, le 13 août 2018 à Halifax. Photo : Radio-Canada

Le livre se veut un héritage pour ses enfants, mais aussi un guide pour les cadres d’entreprises et des corps policiers qui voudraient apprendre de ses expériences.

C’est pour n’importe qui qui veut exercer un poste de leadership , dit-il.

Je parle longuement de mes expériences, ce que j’ai fait, ce que je n’ai pas fait de bien et ce que j’aurais dû faire.

Le retraité des forces de l’ordre traite aussi de l’importance de bien savoir comprendre les rapports et la signification des statistiques qui font partie de la réalité des forces policières.

Je parle de l'importance de la littératie et de la numératie.

Des centaines de citoyens sont rassemblés devant le quartier général du Service de police d'Ottawa pour protester contre la brutalité policière, le 20 juin 2020. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

Il partage aussi sa vision sur les corps policiers qui dans les dernières années ont été soumis à des critiques sévères.