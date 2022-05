La région de Kent propose des terres agricoles aux mennonites

Ce mouvement chrétien conservateur a adopté à la base un mode de vie plus traditionnel, axé sur le développement de la terre à travers des outils manuels, l’utilisation du cheval, le rejet de la technologie moderne et une éducation séparée du monde. Aujourd’hui, certains groupes se sont munis de tracteurs et d'équipement mécanique.

La Commission des services régionaux ( CSRCommission de services régionaux ) de Kent parraine ce projet, initié par un fermier incapable de trouver de la relève et un agronome à la retraite. Ils sont allés à la rencontre de la communauté en septembre 2021, en Ontario et au Manitoba.

En entrevue à l’émission La matinale, vendredi, la mairesse de Rogersville et présidente de la CSRCommission de services régionaux de Kent, Pierrette Robichaud, a dit miser beaucoup sur cette opération séduction pour raviver l’agriculture dans des terres fertiles de la région d’Acadieville.

« Les mennonites ont reçu toute l’information sur les terres, les services, les soins de santé et tout ce qui est disponible dans Kent. La région d’Acadieville apporte des avantages d’être près des services et de la voie ferrée, car ils voyagent beaucoup par train. » — Une citation de Pierrette Robichaud, mairesse de Rogersville et présidente de la Commission des services régionaux de Kent

Cette option serait idéale pour la région, ajoute-t-elle, en raison de la disponibilité de nombreuses terres abandonnées par les agriculteurs qui n’ont pas trouvé de relève pour leurs entreprises.

Ces gens ne font pas de culture à grande échelle et leurs produits seront disponibles en région. Ils travaillent aussi le bois et font beaucoup de choses. C’est un beau projet , est d’avis Pierrette Robichaud.

Selon L’Encyclopédie canadienne, le Canada compte près de 200 000 mennonites à travers une vingtaine de communautés éparpillées en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et en Ontario principalement. Ils sont aussi présents à l’Île-du-Prince-Édouard.

