Les électeurs de Thunder Bay—Atitokan priorisent l’économie et les services sociaux

La circonscription de Thunder Bay—Atitokan est l’une des plus difficiles à gagner dans le Nord-Ouest de l’Ontario depuis presque deux décennies. Moins d’un pour cent séparait les deux candidats les plus populaires de trois des quatre dernières élections.

Les sept candidats devront faire de leur mieux pour convaincre les électeurs. Plusieurs d’entre eux souhaitent des améliorations pour leur région.

Billy-Joe Csori habite avec sa famille, dont ses filles de 12 et 3 ans, dans le quartier de la rue Simpson où il a grandi. Il craint pour la sécurité de ses enfants.

Quand j’étais jeune, je pouvais sortir jusqu’à 22 h ou 23 h sans problèmes , affirme-t-il.

M. Csori affirme faire partie d’un groupe de résidents dont les résidences ont été la cible de plusieurs tentatives d’entrées par effraction et d’intrusion. Selon lui, une plus grande présence policière aiderait le public à se sentir plus en sécurité .

Originaires du Bangladesh, Syed Ahmed et Shumsun Sideique en seront à leur première élection en tant que citoyens canadiens.

Le couple et leur fils Yousuf ont emménagé dans le quartier Parkdale à Thunder Bay et veulent des raisons pour y demeurer à long terme.

Syed Ahmed (gauche) et Shumsun Sideique (droite) avec leur fils Yousuf. Photo : CBC/Jon Thompson

J’adore les services de santé ici, et être à Thunder Bay, mais je veux que ça grandisse et que ce soit plus efficace , explique M. Ahmed.

En plus d’être l’une des régions les plus touchées en Ontario par la crise d’opioïdes, le Nord-Ouest fait également face à un manque de personnel de santé.

Certains gardent espoir que de bonnes choses attendent la circonscription en raison du développement du Cercle de feu.

Préparation au boom économique

La famille bangladaise surveille plusieurs enjeux à l’approche des élections. D’après M. Ahmed, il faut se concentrer sur le recrutement de nouveaux arrivants comme lui afin d’assurer une certaine rétention à long terme.

Il y a un manque de diversité au travail. Je crois que je suis la seule personne de couleur dans notre ministère. C’était la même chose chez mes anciens employeurs , raconte le père de famille, qui œuvre dans l’industrie des ressources naturelles.

Nouveau résident à Atitokan, Giovanni Barbieri s’attend à ce que le virage de la province vers les véhicules électriques mène au succès des mines de la région et du Cercle de feu.

Mais sans la construction de nouveaux logements, ce sera difficile d’attirer des travailleurs.

Il y a si peu de terrains disponibles pour la construction de résidences que je crois que le gouvernement ferait bien de trouver des solutions en libérant des terrains. Le besoin sera définitivement là d’ici les trois à cinq prochaines années , croit-il.

C’est facile de voir que la région connaîtra un boom économique , poursuit-il.

D’après M. Barbieri, le prochain gouvernement doit agir rapidement pour aider l’économie à croître alors qu’il y a plus d’emplois disponibles que de domiciles.

Besoin de meilleurs services sociaux

L’accès aux services sociaux est également une priorité pour bien des électeurs. Pour une nouvelle famille comme celle de Syed Ahmed et Shumsun Sideique, il a été difficile de trouver une place pour leur fils.

Des fois, nous ne voyons pas de spécialistes parce qu’il n’y en a pas à Thunder Bay , explique Mme Sideique.

Son fils a passé plus de deux ans sur une liste d’attente avant d’obtenir une place en garderie. Elle souhaite maintenant s’assurer qu’il aura accès aux services nécessaires à l’école et aux bons soins de santé.

Les ouvertures sont limitées à Thunder Bay, donc je cherche quelqu’un qui créera des emplois ici , explique Shumsun Sideique.

Il y a eu 152 surdoses mortelles dans le district du bureau de santé de Thunder Bay en 2021.

Selon M. Csori, les problèmes de dépendance sont de plus en plus visibles dans son quartier.

Ça prend plus de financement pour appuyer les organismes de santé mentale et de lutte contre la dépendance et la police pour lui permettre d’avoir plus d’agents sur le terrain , affirme

Il croit également que la province a un rôle à jouer afin d’aider les centres de prévention de surdoses à respecter leur mandat.

Avec les informations de Jon Thompson de CBC