Le chantier de l’hôpital de La Baie s’amorcera lundi

La première étape sera l’aménagement d’un stationnement temporaire pour les employés et les visiteurs.

Le chantier vise surtout à réorganiser l’urgence de l’établissement. Les salles destinées à la clientèle et au triage seront revues, de même que celles dédiées à l’observation des patients et à la stabilisation. Le garage pour les ambulances sera aussi agrandi.

« À terme, les usagers et le personnel de l'hôpital de La Baie pourront bénéficier d'un environnement mieux adapté, plus confortable et sécuritaire. »