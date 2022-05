Les Québécois prêts à payer plus pour préserver les milieux humides

Pour protéger l’étang situé à deux pas de leur maison, la tourbière longeant la route à l’entrée de leur ville ou le marais qui accueille hérons et bruants, les Québécois sont prêts à en faire plus. Selon une étude, l’argent qu’ils débourseraient de leur poche pour la préservation et la restauration des milieux humides dépasserait l’enveloppe qu’y consacre déjà Québec.

C’est ce qu’a constaté la Chaire de recherche du Canada en économie écologique, qui cherchait à déterminer si l’engagement de l’État à protéger ces milieux était à la hauteur de l'intérêt que les Québécois leur portent.

D’après les résultats, les Québécois seraient prêts à faire un don annuel de 42,55 $, soit l’équivalent de 280 millions de dollars, à un organisme environnemental local responsable de la restauration des milieux humides. Une contribution qui s’avèrerait au-delà de la protection offerte par la loi , note l'étude.

Dans la population québécoise, il y a un appétit pour protéger ces milieux , souligne Jérôme Dupras, titulaire de la chaire de recherche, qui y voit un changement de perception probant .

Si le même exercice avait été mené il y a 20 ans, il y a fort à parier que les gens auraient été moins prompts à se manifester pour protéger ces milieux, encore moins à payer pour leur conservation et leur restauration , estime le professeur en économie écologique au Département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais.

« Cette demande est bien cristallisée, on le voit dans presque toutes les régions du Québec, à des montants significatifs. Le signal que ça nous donne, c’est que les gens sont prêts à en faire plus. » — Une citation de Jérôme Dupras, professeur en économie écologique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique

Une majorité des Québécois d’un bout à l’autre de la province qui ont participé à l’enquête menée par la firme Léger se sont dits préoccupés par la perte des milieux humides (83 %), dont 13 % extrêmement préoccupés et 29 % très préoccupés.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Si le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques évalue que les milieux humides représentent 10 % du territoire québécois, soit environ 17 millions d’hectares, ceux-ci occupaient autrefois une plus grande superficie avant d’être mis à mal par le développement urbain, l'exploitation forestière et agricole, notamment.

En 2005, un moratoire sur la destruction des milieux humides avait été demandé, parce que plus de 80 % d’entre eux avaient été transformés dans les bassins versants des régions métropolitaines , explique Jérôme Dupras.

La dégradation de ces milieux se traduit par une perte des fonctions écologiques qui sont pourtant bénéfiques, surtout en cette ère de changements climatiques , poursuit-il.

Les bienfaits des milieux humides Ils agissent comme des éponges en absorbant l’eau des précipitations, ce qui régularise le débit des cours d’eau et contribue à éviter les inondations et la sécheresse;

Ils filtrent l’eau du ruissellement et les substances qu’elle peut contenir;

Ils protègent les berges de l’érosion;

Ils sont l’habitat naturel de plusieurs espèces fauniques – qui s’y nourrissent, s’y reproduisent et y hibernent – et abritent une végétation sauvage (arbres, arbustes, plantes aquatiques);

Ils sont très efficaces pour emmagasiner le carbone qui se trouve dans l’atmosphère, ce qui contribue à diminuer les émissions et ainsi à limiter le réchauffement climatique;

Ils assurent aussi des fonctions économiques, notamment en permettant la production de tourbe, et même d’énergie, selon les régions.

Appelés à déterminer les bienfaits des milieux humides auxquels ils accordent le plus d’importance, les participants de l’étude ont mis en tête de liste la protection de la qualité et de la quantité de l’eau potable.

Bien que les préférences exprimées par les répondants soient cohérentes à l’échelle de la province, certaines régions se sont montrées plus investies dans la protection des milieux humides. C’est le cas des régions les plus urbanisées, comme Montréal, Lanaudière, les Laurentides et Laval, où l’on a observé un plus fort consentement à payer.

Le seul consentement nul ou négatif a été observé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On pourrait faire l’hypothèse qu’il y a une moins grande sensibilité au sein de la population, parce qu’il y a une plus grande disponibilité de ces milieux-là, ou encore [...] que l’usage de ces milieux est moins direct pour les résidents , estime M. Dupras.

À l’inverse, les habitants des régions où le développement urbain s’est fait au détriment de ces milieux, qui se sont dégradés au fil des ans, ont pu être conscientisés à l’importance de leur préservation.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Citoyens comme élus peuvent être sensibles à la question, comme en fait foi le règlement adopté en avril dernier par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour protéger plus de 12 000 hectares de milieux naturels et l'habitat de la rainette faux-grillon de l'Ouest, une espèce en voie d'extinction. En vertu de ce règlement, il est interdit de construire ou d'effectuer tous travaux dans ces milieux humides et terrestres ciblés.

Cette décision a été saluée de tous les côtés, selon Jérôme Dupras. Personne n'a levé la main pour dire que c'était trop, qu'on était en train de mettre une embûche de plus dans la crise du logement. On a reconnu la grande valeur [de la protection de ces milieux], autant chez les élus que [dans] les groupes de pression.

Faire payer les promoteurs fautifs

Ce coup de sonde de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique tombe à point : les MRCMunicipalité régionale de comté en sont à élaborer leurs plans régionaux pour la protection des milieux humides, qu'elles doivent soumettre au ministère de l'Environnement d'ici le 16 juin prochain.

Contacté par Radio-Canada, le ministère n'a pas précisé de date à laquelle le gouvernement entend avoir avalisé tous ces plans. Des MRC ont déjà demandé des extensions, car elles estiment être incapables de respecter l'échéancier.

Dans le cadre de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, le gouvernement du Québec a décidé de transférer les responsabilités aux MRC. C'est elles qui auront désormais le devoir de déterminer les milieux humides sur leur territoire, d'accepter ou non les projets de développement qui risquent d'entraîner la destruction de ces milieux et de veiller, le cas échéant, à ce qu'une compensation soit accordée.

Les Québécois contribuent déjà à la protection de ces milieux, par l'intermédiaire des impôts qu'ils paient. Le gouvernement accorde environ 150 millions de dollars sur cinq ans à des organismes de conservation pour faire l'acquisition de milieux humides en zone privée , explique Jérôme Dupras.

En vertu de la loi, Québec a une autre façon de financer la restauration des milieux humides : en refilant la facture aux promoteurs immobiliers responsables de leur destruction.

La loi fonctionne selon le principe éviter, minimiser, compenser , soit éviter la destruction de ces milieux, minimiser l'impact du développement urbain et compenser s'il y a destruction. Dans ce dernier cas, le gouvernement s'est engagé à ne faire aucune perte nette.

C'est donc dire que, pour chaque pan de milieu humide détruit, le promoteur devra verser un montant (proportionnel à la superficie détruite) dans un fonds consolidé. Ces sous doivent ensuite permettre à la MRC de restaurer un milieu humide dans le même bassin versant.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, près de 80 millions de dollars ont pu ainsi être accumulés dans des fonds de restauration, selon Jérôme Dupras.

Il faut comprendre que les plans régionaux [rendus nécessaires par la loi] sont un mécanisme, et non pas de l'argent neuf , nuance-t-il.

Si le gouvernement permettait un financement additionnel à la hauteur des 280 millions de dollars évalués dans le cadre de l'enquête, les fonds pourraient être destinés aux régions où il reste peu de milieux humides et où les pertes de ces milieux datent d'avant la mise en œuvre de la loi , indique l'étude.

Jérôme Dupras s'inquiète en outre de l'estimation qui est faite pour assurer la restauration des milieux détruits. S'il est difficile d'évaluer combien il en coûte pour revitaliser un milieu humide qui s'est dégradé, des données partielles ont laissé entrevoir que la formule employée actuellement pour déterminer le montant à payer était insuffisante .

Ce qui pourrait arriver dans les prochaines années, c'est qu'on détruit des milieux à haute valeur écologique et qu'on ne dispose pas des fonds nécessaires pour les recréer , avance prudemment M. Dupras.

De l'importance de différencier les milieux humides

Un autre obstacle pourrait nuire à l'efficacité de la restauration.

Les milieux humides étant très diversifiés – et donc dotés de fonctions fort différentes –, la destruction de l'un ne peut être compensée que si l'on restaure un milieu en tout point similaire. Restaurer un étang après la perte d'une tourbière n'aura pour ainsi dire pas le même effet.

« Ce que la loi a de pernicieux, c'est qu'on met tous les milieux humides dans le même sac, alors qu'il y a une réelle diversité de fonctions qui n'est pas prise en compte. » — Une citation de Jérôme Dupras, professeur en économie écologique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique

Il faudra regarder attentivement les plans régionaux qui seront soumis par les MRC pour voir si cette importante distinction est faite. Parmi celles qui ont déjà déposé leur stratégie, certaines ont reconnu cette variation écologique , salue M. Dupras. Mais d'autres ne l'ont pas fait , ajoute-t-il.

Loin de se vouloir pessimiste, le professeur en économie écologique juge que la loi, qui était une demande de longue date, comporte de bons éléments et demeure perfectible .

Dans un monde idéal, Jérôme Dupras aurait voulu que des objectifs de restauration, voire de gains, soient établis pour certains bassins versants. La solution, selon lui, passe d'abord et avant tout par le refus des changements de zonage qui permettraient la destruction de ces milieux.

C'est une bonne période pour penser à ce qu'on fait de nos milieux humides. On est en train de réfléchir à une stratégie nationale d'aménagement du territoire, note-t-il. Je pense que le terreau est fertile pour qu'on en fasse un petit peu plus.