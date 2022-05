Hydro-Québec espère rétablir l’ensemble du réseau d’ici dimanche

Éric Fillion était aux côtés de Jonathan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, pour faire le point sur les derniers développements ce matin dans la région de Lachute, l’une des plus touchées.

On travaille très très fort pour la fin du weekend. Mais, c’est certain qu’il va rester quelques cas plus complexes pour le début de la semaine , a toutefois précisé Éric Filion. On a donc encore un très gros week-end , a-t-il poursuivi.

La pluie qui tombe dans certains secteurs aujourd’hui ralentit légèrement les opérations, mais Hydro-Québec devrait tout de même réussir à reconnecter près de 10 000 clients d’ici demain.

Plus de 2000 travailleurs sont toujours actifs sur le terrain et travaillent près de 16 heures par jour, a détaillé Jonathan Julien.

On est à un maximum d’effectif , a ajouté Éric Filion.

Un travail de reconstruction

Le travail sur le terrain est complexe en raison de la végétation abondante et de la grosseur des arbres, a expliqué le vice-président exécutif chez Hydro-Québec.

Les dommages sont majeurs [à cause] que ce sont de très gros arbres. On ne doit pas réalimenter nos clients, on doit carrément reconstruire le réseau. C’est ça qui est beaucoup plus long.

Ce sont 500 poteaux qui ont été réinstallés depuis les derniers jours.