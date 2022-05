Une mère de Sept-Îles en quête de lait pour son bébé

Le rappel massif de la préparation lactée en février l’a forcée, elle et bien d’autres parents, à trouver des solutions de rechange.

Cette formule nutritive hypoallergène produite par l’entreprise Abbott est en rupture de stock depuis plusieurs semaines. Il en va de même pour Nutramigen, de Mead Johnson, qui est un produit équivalent.

Plusieurs semaines plus tard, les solutions de rechange commencent à manquer et les parents à angoisser. Les pharmacies se tournent vers d’autres types de lait maternisé, mais les quantités sont contrôlées, explique le pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu à Baie-Comeau, Danny Belzile.

« On contrôle la situation, mais on est toujours inquiets. » — Une citation de Danny Belzile, pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu à Baie-Comeau

Lyne St-Pierre a donné naissance de façon prématurée et allaitait déjà son autre enfant. Le petit Théodore, cinq mois, est allergique à la protéine bovine et est intolérant au lactose. Le lait maternisé est donc devenu une nécessité.

Le petit Théodore, cinq mois. Photo : Gracieuseté de Lyne St-Pierre

Depuis le début de la pénurie, la famille a réussi à acheter une seule caisse de préparation lactée hypoallergénique Similac en pharmacie.

Pendant la rupture de stock, les pharmacies doivent se tourner vers d’autres marques de préparation lactée hypoallergénique, mais les nourrissons peuvent avoir de la difficulté à les ingérer. C’est le cas de Théodore, qui ne digère pas le lait Nutramigen, l’équivalent de Similac, ni les préparations en poudre.

On a essayé tout ce que la pharmacie pouvait nous faire essayer. On a même essayé du lait sans lactose en vente libre. Ça ne fonctionne pas plus. On est à court d’idées et de solutions , explique Lyne St-Pierre.

Elle n’est pas la seule dans cette situation sur la Côte-Nord. Le pharmacien Danny Belzile affirme avoir vu beaucoup de familles dans la même situation à Baie-Comeau. J’ai même des pharmacies d’ailleurs qui m’ont appelé pour servir leurs patients. La situation a l’air un peu moins pire en ce moment, mais notre bureau central contrôle toujours les quantités qu’on peut recevoir pour que tout le monde puisse en avoir , indique-t-il.

Il dit avoir reçu quelques quantités de Nutramigen pour desservir sa clientèle.

Appels à l'aide sur les réseaux sociaux

Lyne St-Pierre, quant à elle, a dû se résoudre à publier des annonces sur les réseaux sociaux pour trouver des gens qui se débarrassent ou qui veulent vendre leur surplus de lait Similac Alimentum.

La mère de famille a même entrepris des démarches pour acheter du lait aux États-Unis, ce qui entraînerait des coûts importants.

C’est sûr que ça m'inquiète en tant que maman. Présentement à cinq mois, il pèse 13 livres. Il est encore dans les très petits gabarits et il ne prend pas son poids adéquatement , se désole-t-elle.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux cherche des fournisseurs en Europe pour pallier cette pénurie. L’entreprise Abbott prévoit un rétablissement des stocks vers la fin de l’été. Quant à Mead Johnson, les produits Nutramigen pourraient être de retour d’ici la mi-juin.