La Cour suprême maintient la peine d’Alexandre Bissonnette à 25 ans

Dans une décision unanime rendue vendredi, le plus haut tribunal au pays rejette la demande de la poursuite dans le dossier d'Alexandre Bissonnette, qui a tué six fidèles réunis au Centre culturel islamique de Québec le soir du 29 janvier 2017.

La décision ne doit pas être perçue comme une dévalorisation de la vie de chacune des victimes innocentes. Tous conviennent que les meurtres multiples sont des actes intrinsèquement ignobles , prend soin de préciser le juge en chef Richard Wagner, qui a rédigé le jugement.

La Cour suprême invalide la disposition du Code criminel adoptée par le gouvernement Harper en 2011 permettant d'additionner les peines dans le cas de meurtres multiples.

Décision rétroactive

Cette décision est rétroactive. Elle s'appliquera donc aux autres meurtriers condamnés à des peines consécutives, dont l'auteur de la tuerie de Moncton, Justin Bourque, qui purge en ce moment une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 75 ans.

Dans son jugement, le juge Wagner note que l'article 745.51 permet d'imposer une sentence qui dépasse l'espérance de vie, une peine dont l’absurdité est de nature à déconsidérer l’administration de la justice , écrit-il.

Cette disposition du Code criminel est déclarée inopérante puisqu'elle contrevient à l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés interdisant les peines cruelles et inusitées .

« De telles peines sont de nature dégradante, et donc contraires à la dignité humaine, puisqu’elles retirent aux contrevenants toute possibilité de réinsertion sociale, ce qui présuppose, de manière finale et irréversible, que ces derniers ne possèdent pas la capacité de s’amender et de réintégrer la société. » — Une citation de Extrait de la décision de la Cour suprême

Dans son jugement, la Cour suprême cite une étude sur l’espérance de vie des détenus qui décèdent de causes naturelles en moyenne à l'âge de 60 ans, nettement sous la moyenne nationale de 81 ans.

Respecter la dignité humaine

Le plus haut tribunal au pays estime que le Parlement doit laisser la porte ouverte à la réhabilitation pour respecter la dignité humaine, même dans les cas où cet objectif revêt une importance minime .

Comme la Cour d'appel l'avait fait, la Cour suprême a examiné la décision du juge de première instance, François Huot, qui avait imposé à Bissonnette 40 ans de réclusion, minimalement.

« L’infliction d’une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 75, 100, 125, voire 800 ans, la conclusion s’impose d’elle-même. L’individu est condamné à mourir en prison, privé de toute possibilité de regagner un jour une partie de sa liberté. » — Une citation de Extrait de la décision de la Cour suprême

La Cour suprême estime également que le juge Huot a outrepassé les limites de ses fonctions judiciaires en s'éloignant des fourchettes de 25 ans prévues par le Code criminel.

Crimes horribles

Le juge en chef de la Cour suprême s'en remet donc à la Commission des libérations conditionnelles en rappelant que l’expérience montre que la Commission procède généralement avec soin et prudence avant de prendre une décision aussi importante que celle de remettre en liberté des meurtriers multiples .

« L’admissibilité à la libération conditionnelle n’est pas un droit à la libération conditionnelle. » — Une citation de Extrait de la décision de la Cour suprême

Le juge Wagner écrit aussi que Bissonnette a commis des crimes horribles, qui ont endommagé notre tissu social. Motivé par la haine, il a enlevé la vie à six victimes innocentes et causé des séquelles physiques et psychologiques graves, voire permanentes, aux survivants de la tuerie .

Peu importe l'atrocité des gestes, le tribunal en vient à la conclusion que l’horreur des crimes ne nie pas la proposition fondamentale que tous les êtres humains portent en eux la capacité de se réhabiliter .

Alexandre Bissonnette pourra donc faire une demande de libération conditionnelle en 2042. Il aura alors 52 ans.