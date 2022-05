Mamadi Fara Camara est solidaire du policier qui l’a faussement accusé

Joint au téléphone, le jeune père de famille de 27 ans n'avait pas de rancune au cœur.

Sanjay Vig est ce policier qui s'était tristement fait connaître publiquement en janvier 2021 après avoir fait une erreur sur la personne en identifiant Mamadi Fara Camara comme agresseur dans une sauvage attaque traitée en tentative de meurtre.

C'est d'abord et avant tout un être humain dont il est question, avant même de penser à son statut professionnel de policier. C'est une personne qui est au service d'une institution publique. Et je trouve ça vraiment regrettable qu'il ait fait l'objet de cette attaque armée , a confié Mamadi Fara Camara, qui aura été accusé et emprisonné six jours au centre de Rivière-des-Prairies à cause de l'agent Sanjay Vig.

Selon nos informations, ce même policier supervisait hier une opération de sécurité routière vers 15 h 25 dans le sud-ouest lorsqu'il aurait entendu au moins deux détonations près de lui.

La voiture-patrouille du policier Sanjay Vig a été ciblée par les tirs d'une arme de petit calibre dans le secteur du sud-ouest de Montréal. Photo : Radio-Canada / François Sauvé, caméraman

Lorsqu'il est retourné vérifier sa voiture-patrouille, il aurait aussitôt remarqué que la lunette arrière était en morceaux sur la banquette. Ce dernier aurait lui-même signalé l'incident au studio , le système de communication central du Service de police de la Ville de Montréal.

Selon une communication à l'interne, le policier est présentement en soutien psychologique. Sanjay Vig avait failli mourir en étant battu et désarmé par un suspect finalement arrêté à Toronto, dans le quartier de Parc-Extension, en janvier 2021.

Dans les derniers mois, le SPVM avait relocalisé le policier pour lui permettre de tourner la page et surtout, de se sentir plus en sécurité.

Lors des incidents de jeudi, l'arme utilisée serait de petit calibre, mais les projectiles ont été suffisamment puissants pour faire des dégâts.

Malgré la présence d'une équipe d'enquêteur des crimes majeurs, il était toujours impossible de savoir si l'agent Vig avait été personnellement visé ou si l'incident armé l'avait impliqué par hasard.

Je ne comprends pas cette violence-là, à Montréal. Je veux dire, comment peut-on utiliser une arme à feu pour commettre un crime? C'est très inquiétant. Il ne faut pas que le niveau de cette violence finisse par ressembler à ce qui se passe aux États-Unis , a mentionné Mamadi Fara Camara.

L'enquête nous dira le mobile de cette attaque, mais personnellement, je pense que c'est davantage le symbole de la police qui a été visé en vandalisant l'auto-patrouille. Certaines communautés à Montréal réclament des changements envers des institutions comme la police. Il y a des populations dans la métropole qui se sentent ostracisées par rapport à la police, et elles revendiquent un service de sécurité plus juste et équitable , a-t-il mentionné.

Rappelons que l'arrêt des procédures du Directeur aux poursuites criminelles et pénales contre Mamadi Fara Camara, après qu'une preuve d'ADN l'ait innocenté de son implication dans l'agression de Sanjay Vig, avait forcé l'ex-directeur du SPVM, Sylvain Caron, à lui présenter des excuses publiquement.

La seule implication du jeune père de deux jumeaux aura été d'appeler le 911 pour signaler l'agression de l'agent Sanjay Vig, afin que d'autres policiers lui viennent en aide.