13 organismes communautaires poussés vers la rue pour financer les écoles

Jonah est l’un des six enfants présents, en ce mercredi avant-midi, à la halte-garderie du Centre communautaire Ahuntsic, rue Laverdure.

Jonah* et Clara* sont des enfants de parents migrants qui utilisent la halte-garderie de Pause famille pour suivre un cours de francisation dans le centre communautaire d'Ahuntsic, rue Laverdure. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

L’édifice est majestueux, mais vétuste. C'est une ancienne école appartenant au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). Dans le milieu de l’éducation, on l’appelle un bâtiment excédentaire .

Depuis 1999, une douzaine d'organismes y sont abrités en échange d'un loyer modique. Ils accompagnent des milliers d'usagers du quartier dans différents domaines, dont l'aide alimentaire, le soutien au logement, la petite enfance et l'accompagnement des aînés.

La particularité du 10780, rue Laverdure est qu’il est l’un des rares guichets uniques communautaires de Montréal.

Le Centre communautaire d'Ahuntsic regroupe 13 organismes qui forment l'un des rares guichets uniques à Montréal en offrant une foule de services au même endroit. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Un nouvel arrivant qui a besoin d'apprendre le français pour travailler peut ainsi faire garder son enfant pendant son cours de francisation et terminer sa journée en récupérant un sac de dons au comptoir vestimentaire ou un panier d’épicerie à la banque alimentaire, le tout dans le même édifice.

La chance qu’on a, c’est d’être plusieurs organismes ensemble, fait valoir Myriam George, adjointe à la direction chez Pause famille. Avec un seul billet d’autobus, nos familles ont accès à plusieurs services. C’est une grande force parce qu’ils n’ont pas beaucoup de moyens. Là, avec un billet d’autobus, ils vont arriver soit au Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants [CANA], au CLAC [le Comité Logement Ahuntsic-Cartierville], au SNAC [le service de nutrition et d'action communautaire], ou chez nous, à Pause famille, pour la garde d’enfants et le soutien aux parents.

Des étudiants du cours de francisation donné par le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA). Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Ce sont des familles dans le besoin. Pas juste un besoin économique. Les parents ont besoin d’un soutien psychologique parce que la majorité sont des immigrants, des demandeurs d’asile. Ils trouvent du réconfort ici , souligne Mme Khattabi.

Pause famille aide 400 ménages cette année.

Les familles qu’on reçoit, ce sont les plus isolées, les plus vulnérables. Ce ne sont pas celles qui vont prendre le téléphone pour appeler le 811 si elles ont des questions. Elles vont se déplacer et venir nous voir , précise Mme George.

On pense encore que le milieu communautaire est un milieu désorganisé. Mais ce n'est pas vrai. Nous, ici, on est 12 employées. On a des éducatrices spécialisées, des intervenantes sociales, des gens spécialisés en périnatalité… , ajoute-t-elle.

Laila Khattabi nous montre les sacs de vêtements distribués aux parents au comptoir vestimentaire de l'organisme Pause famille. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Derrière leurs sourires contagieux et une passion évidente pour leur travail, Myriam George et Laila Khattabi sont inquiètes.

Depuis 2018, le CSSDM (actuellement sous la tutelle du ministère de l’Éducation) impose une hausse de loyer de 222 % que les organismes ont été incapables de payer jusqu’ici. L'organisme Pause famille paie actuellement 2360 $ de loyer par mois. Avec la hausse, il s'élèverait à 5235 $.

Solidarité Ahuntsic est le bureau coordonnateur , en quelque sorte, du centre communautaire. En plus de faire le lien entre les différents services, cette table de concertation s’occupe de l’entretien du bâtiment et de ses baux.

À la mi-avril, le couperet est tombé. Le CSSDM réclame au total 750 000 $ en arrérages de loyer à Solidarité Ahuntsic pour régulariser le bail.

À défaut de donner suite [au paiement], le CSSDM se réserve le droit d’entreprendre tous les recours lui étant disponibles , a écrit le 25 avril une coordonnatrice du Service des ressources matérielles du CSSDM à l’organisme.

C’est l’équivalent d’une faillite. On ne peut pas refiler la facture aux locataires , explique le directeur de Solidarité Ahuntsic Rémy Robitaille, en nous montrant, consterné, ses tableaux Excel.

On va tous devoir déménager et il va y avoir une rupture de services , s’alarme M. Robitaille.

Le directeur de Solidarité Ahuntsic, Rémy Robitaille. Photo : Ivanoh Demers

Des travaux interdits

C’est très problématique, d’autant plus que vu que le bail n’est pas régularisé, le CSSDM nous refuse des rénovations nécessaires , se désole Rémy Robitaille. Par exemple, on n’a pas le droit de mettre de l’air climatisé et on est dans un vieux bâtiment où il fait extrêmement chaud.

Nous avons été informés que votre bail n'était pas régularisé. Donc, pour une question de sécurité, il vous est demandé de retirer sans délai le climatiseur de fenêtre ainsi que la machine à eau , indique un régisseur à l’entretien du CSSDM le 12 mai, dans un échange dont Radio-Canada a obtenu copie.

Rémy Robitaille tient à nous montrer cette machine à eau , dont parle le régisseur. C'est une distributrice située près de la halte-garderie. Solidarité Ahuntsic voulait réparer son panneau électrique, à ses frais, pour assurer que la prise de courant soit, justement, sécuritaire...

Le CSSDM demande à Solidarité Ahuntsic de retirer cette distributrice à eau, à côté de la halte-garderie, sous prétexte que le bail n'est pas régularisé. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Le CSSDM veut vendre le bâtiment

La nouvelle la plus inquiétante est arrivée début mai, deux semaines après l’avis réclamant une facture salée.

Rémy Robitaille et son équipe ont découvert, par surprise, que l’aliénation du bâtiment était à l’ordre du jour du conseil d’administration sous tutelle du CSSDM. Un processus visant à demander à Québec la permission de le vendre.

On ne sait pas où on va aller. Il n’y a pas de locaux communautaires abordables dans le quartier , s'inquiète le directeur.

Est-ce qu’on va être proche ou loin des familles? demande Laila Khattabi.

En ce mercredi ensoleillé, les étages du centre communautaire grouillent de parents et d’enfants. Sur le coup de midi, des dizaines de personnes forment une queue devant le comptoir alimentaire; la file se rend jusqu'à l'extérieur de la bâtisse. C’est l’heure de la distribution des paniers alimentaires.

Un usager de longue date, Michel*, vient vers nous. Il tient à parler dans le reportage de Radio-Canada .

C’est la vie du quartier qui est ici. C’est des gens qui travaillent très très fort avec peu de budget. Ils font des miracles avec peu de budget , répète-t-il.

La directrice adjointe du Service de nutrition et d'action communautaire (SNAC), Louise Donaldson, a vu sa clientèle doubler depuis la pandémie, passant de 1000 à plus de 2000 ménages. Des familles qui viennent s’approvisionner tous les mois parfois.

Ahuntsic est un quartier avec la réputation de grosses maisons, mais il y a des poches de pauvreté. Et cette pauvreté-là, ben c’est ici qu’on peut les aider, dans le centre communautaire. Ça va être catastrophique s’il faut être relocalisés ailleurs , avance Louise Donaldson.

La directrice adjointe du Service de nutrition et d'action communautaire (SNAC) Louise Donaldson, en discussion avec une bénévole. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Éponger le déficit des écoles

L’affaire est complexe. L’ancienne Commission scolaire de Montréal (CSDM), devenue le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), manque d’argent pour rénover et construire ses écoles. Son parc immobilier est une précieuse source de financement. Résultat : elle a entrepris un grand ménage dans ses bâtiments excédentaires .

Mais pour les intervenants du centre communautaire d’Ahuntsic, financer les écoles en appauvrissant le milieu communautaire n’est pas la solution.

Rémy Robitaille rappelle que non seulement les enfants qui fréquentent la halte-garderie sont de futurs écoliers, mais que le centre communautaire offre une foule de services scolaires comme l’aide aux devoirs.

Des enfants de la halte-garderie de Pause famille avec leur éducatrice. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Sa collègue, Myriam George, abonde dans le même sens : On a des enfants ici qui n’avaient jamais socialisés, et là, qui se préparent à entrer à la maternelle l’année prochaine.

Pendant toute la pandémie, le système de santé était pris. Mais nous, on était là, le communautaire, fait-elle valoir. On a travaillé avec nos familles. On les appelait, on était en Zoom, on était dans les parcs. On n’a jamais arrêté d’être là.

« C’est la force du communautaire à Montréal qui a évité la catastrophe du COVID, et là, soudainement, on oublie le communautaire. » — Une citation de Rémy Robitaille, directeur de Solidarité Ahuntsic

Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge. Photo : Radio-Canada / Jacques Boissinot

Québec renvoie la balle au CSSDM

Le ministère de l’Éducation a décliné notre demande d’entrevue. Par voie écrite, il renvoie la balle au CSSDM.

Le CSSDM est responsable de l’utilisation qu’il fait de ses bâtiments, notamment de ses bâtiments excédentaires, et des baux qu’il conclut avec ses locataires , écrit Bryan St-Louis, responsable des relations de presse pour le ministre de l’Éducation.

Le CSSDM s'est limité quant à lui à affirmer par écrit avoir à cœur d’assurer une continuité de services dans le quartier Ahuntsic. Son porte-parole n'a pas commenté le processus de vente du bâtiment.

Nous avons entendu les gens de l’organisme Solidarité Ahuntsic […] et rencontré la mairesse de l’arrondissement. Nous collaborons entièrement avec eux comme nous le faisons avec tous nos partenaires. Les discussions et les rencontres seront relancées sous peu , assure le relationniste Alain Perron.

Le site Louvain Est : une lueur d’espoir

Voulant éviter à tout prix une rupture de services, la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, lance un appel à l'aide à Québec et au CSSDM. Elle veut construire un centre communautaire sur le site Louvain Est, un futur écoquartier de huit hectares situé près du métro Sauvé.

Mais le projet est encore sur la planche à dessin. Il nécessite du temps… et des millions de dollars.

La mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier. Photo : Radio-Canada / Martin Cloutier

Nous, ce qu’on demande à toutes les parties, c’est de faire en sorte qu’on puisse se coordonner pour que le centre communautaire soit prêt avant que les organismes de Solidarité Ahuntsic soient mis à la porte , explique Émilie Thuillier.

« Donnez-nous le temps de travailler sur le nouveau centre communautaire avant d’expulser les organismes. » — Une citation de Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

La mairesse Thuilier espère que le gouvernement du Québec participera au montage financier.