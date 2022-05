Le sous-variant BA.4 détecté en Alberta

La médecin hygiéniste en chef de la province, Deena Hinshaw, a annoncé mercredi la détection d'un seul cas de ce sous-variant dans la province au début du mois de mai.

Ce n’est pas une nouvelle très surprenante , souligne d’entrée de jeu Craig Jenne, professeur agrégé de microbiologie, d'immunologie et des maladies infectieuses à l'Université de Calgary.

Nous savons que ce sous-variant circule depuis un bon moment [...] Ce n’est pas possible de garder ces sous-variants [...] hors de l’Alberta.

Le sous-variant BA.4 semble plus contagieux, d’après l’expert, mais pas plus virulent. Son impact sur le nombre d’hospitalisations et de cas sévères reste à déterminer.

La grosse question maintenant est : ''Est-ce le BA.4 va mener à une petite hausse de cas ou [à] une vague plus importante?''

La capacité limitée de l’Alberta à effectuer des tests PCR complique la détection du sous-variant, ajoute M. Jenne. Nous ne savons toujours pas à quel point le sous-variant s’est répandu ni quand il est arrivé en Alberta.

D’autres cas du sous-variants BA.4 évoluent peut-être dans la province en raison de cette situation, estime une spécialiste en maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, Stephanie Smith.

Nous avons identifié ce cas, et j’en suspecte plus [...] il se peut que le BA.4 deviennent le sous-variant prédominant , dit-elle, même si ce processus peut prendre des mois.

La docteure pense également que l’immunité liée aux vaccins et aux infections naturelles va prévenir un bond dans le nombre de patients gravement malades.

Je ne crois pas que nous allons voir une grosse montée du nombre d’hospitalisations en lien avec ça [...] je m’attends à une légère augmentation de la transmission communautaire , clarifie-t-elle.

Avec les informations de Jennifer Lee