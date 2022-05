Le Festibière de Sherbrooke est de retour

De passage à l'émission Par ici l'info, la chargée de projet de l’événement, Sara Lapointe-Gagné, se sent d’attaque à quelques heures de l'événement. C’est attendu année après année! Cela fait deux ans quand même que nous sommes sur pause. Donc, on est bien contents d’être de retour.

« La thématique du Festibière de Sherbrooke, c’est une thématique "biergarten". Donc, on profite des installations dans le parc Victoria avec les arbres et la verdure pour créer une terrasse du genre allemand à la découverte des microbrasseries du Québec. » — Une citation de Sara Lapointe-Gagné, chargée de projet du Festibière de Sherbrooke

On a quand même quelques nouveautés au niveau des microbrasseries, notamment La Confrérie et La Knowlton Co, qui sont de la région de l’Estrie, explique Mme Lapointe- Gagné. On a une belle programmation de barils exclusifs.

Les participants pourront aussi profiter d’une zone familiale, de camions-restaurants et de prestations musicales durant la fin de semaine. Des consommations sans alcool sont également offertes.