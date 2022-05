COVID-19 : au moins 17 cas du sous-variant BA.4 au Nouveau-Brunswick

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a d’abord détecté la séquence BA.4 au début de mai. Elle a été détectée dans 17 échantillons jusqu’à présent, indique une porte-parole.

Ce quatrième sous-variant d'Omicron ne va pas révolutionner la pandémie, assure Lionel Berthoux, professeur en virologie et maladies infectieuses à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

En réalité, c’est cette grande vague Omicron qui continue. [...] Donc, on a ces nouveaux sous-variants, mais je pense que ça ne change pas vraiment la nature de la transmission de ce virus et, espérons-le, que ça ne va pas changer sa dangerosité. On ne devrait pas revenir à des souches qui seraient pathogéniques au niveau de ce qu'on avait, par exemple, en 2020, au début de 2021 , explique Lionel Berthoux durant une entrevue accordée jeudi au Téléjournal Acadie.

Les vaccins contre la COVID-19 administrés au Canada sont partiellement efficaces contre les sous-variants d’Omicron, souligne-t-il.

Dans tous les cas, c’est une efficacité qui est relativement insatisfaisante. C’est pour ça d’ailleurs qu’on conseille aux gens de prendre des doses de rappel. On a déjà une quatrième dose parce que l’immunité n’est que partielle et l’immunité a tendance à s’estomper un petit peu trop rapidement. Au bout de six mois, il ne reste plus grand-chose comme protection, malheureusement , précise le professeur Berthoux.

Lionel Berthoux est professeur en virologie et maladies infectieuses à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Photo : Zoom

Le variant Omicron continue d’évoluer. Lionel Berthoux indique qu’un nouveau sous-variant BA.5 a été récemment détecté en Europe. Si ce dernier a un avantage évolutif, il est inévitable qu’il se propage au Canada aussi.

Les personnes qui ont déjà eu le variant Omicron du virus responsable de la COVID-19 peuvent toujours attraper ses nouveaux sous-variants, mais elles risquent moins d’en souffrir gravement, ajoute Lionel Berthoux.