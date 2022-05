Des pompiers retraités du Cap-Breton forme une association pour continuer d’aider

« Si tout le monde était comme les pompiers, ce serait super pour moi » — Une citation de Ron Rowe, ancien coordinateur des marmites de Noël de l'Armée du Salut à Sydney

L’Association des pompiers retraités de Sidney a été créée en 2020. Elle permet aux pompiers qui ont pris leur retraite même depuis longtemps de rester au courant de ce qui se passe dans les casernes et la communauté.

L’Association des pompiers retraités de Sidney permet aux anciens pompiers de contribuer à leurs communautés même après avoir accroché leurs uniformes. Photo : Radio-Canada / Christian Roach

Tom Fidgen, le fondateur du groupe, a pris sa retraite des pompiers il y a 25 ans. L'homme de 82 ans a passé une bonne partie de sa vie à travailler comme pompiers.

Il reconnaît qu’il ne peut pas faire tout le travail physique qu'il faisait, mais qu'il voulait quand même aider et retrouver la camaraderie d’une caserne.

Habituellement, lorsque vous êtes à la retraite, c'est la fin - vous avez terminé votre travail, mais en tant que pompier, vous êtes toujours un pompier , dit-il.

L'association de 30 membres a aidé le service d'incendie et diverses organisations. Le groupe a entre autres participé au grand nettoyage municipal et au cours des deux dernières années, il a veillé sur les marmites de dons de l'Armée du Salut.

Je pense que le travail des pompiers est de servir la communauté, et maintenant qu'ils sont à la retraite, c'est une façon pour eux d'aider et de redonner à la communauté , lance Ron Rowe, ancien coordinateur de la campagne de financement des marmites de Noël à Sydney.

Ron Rowe est l'ancien coordinateur des marmites de Noël de l'Armée du Salut à Sydney. Photo : Radio-Canada / Christian Roach

Les gens impliqués avec le groupe disent que c'est le seul du genre et que ce serait bien d'en avoir plus.

On en a besoin partout , dit Gilbert MacIntyre qui est chef adjoint du service d'incendie de Sydney.

Il exprime qu'être pompier, c'est plus que du travail et que c'est difficile lorsqu'un pompier à la retraite ne se sent plus comme faisant partie de la famille.

Tom Fidgen à l’intention de travailler avec d'autres pompiers de toutes les manières possibles.

Nous avons beaucoup de connaissances. La plupart d'entre nous ont jusqu'à 30 ans d'expérience dans le service d'incendie.

Puis il rappelle que si des groupes ont besoin de bénévoles, ils ne doivent pas hésiter à contacter l'association.