Des écoles fermées depuis une semaine à Ottawa et dans l’est ontarien

Le retour à la normale se confirme pour plusieurs établissements scolaires qui ont retrouvé l’électricité. Mais quelques écoles demeurent encore fermées, vendredi, à Ottawa et dans l’est ontarien.

C’est notamment le cas de trois écoles du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO). Les écoles Charlotte-Lemieux, Marie-Curie et Omer-Deslauriers ne peuvent toujours pas accueillir leurs élèves et leurs services de garde sont toujours fermés.

Le conseil scolaire explique que ces écoles n’ont toujours pas d’électricité , comme de nombreux foyers de la région de la capitale nationale et de l’est ontarien.

Les écoles fermées n’offriront pas d’enseignement virtuel en mode synchrone, précise le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario dans une communication aux parents. Toutefois, des travaux d’enrichissement seront déposés dans le Classroom afin que les élèves qui y ont accès puissent poursuivre leur apprentissage en mode asynchrone.

Toutes les autres écoles et leurs services de garde seront ouverts comme à l’habitude. Mais les élèves qui ne peuvent se rendre à l’école en raison des effets de la tempête ne seront pas déclarés absents. Il est toutefois nécessaire de suivre la procédure habituelle de déclaration d’absence, indique-t-on.

Le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario rappelle que, pour les écoles qui demeurent ouvertes, il est possible que le transport scolaire soit limité. Il est donc plus prudent de vérifier l’état du transport scolaire et du transport en commun auprès des fournisseurs.

Sur son site internet, le Consortium de transport scolaire d’Ottawa indique que le transport est toujours annulé pour les écoles sans électricité et que certains parcours pourraient être affectés par la fermeture de certaines routes .

Au moment de publier ce texte, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) n’avait indiqué aucune fermeture d’école, vendredi. La veille, trois demeuraient fermées, soit l’école élémentaire catholique Laurier-Carrière, l’école élémentaire catholique Sainte-Bernadette et l’école élémentaire catholique Terre-des-Jeunes.

Du côté du Conseil scolaire de district d’Ottawa-Carleton (OCDSB), dix écoles sont encore fermées. Il s’agit de :

Alta Vista PS

Blossom Park PS

Charles Hulse PS

Featherston Drive PS

Hillcrest HS

OCV Elementary

Ridgemont HS

RIchmond PS

Sawmill Creek ES

South Carleton SS

Du côté du Conseil scolaire catholique d’Ottawa (OCSB), le nombre d'écoles fermées a été réduit de 14 à 12. Celles qui demeurent inaccessibles sont les suivantes :

Frank Ryan

Our Lady of Peace

Sacred Heart

St. Andrew

St. Daniel

St. Gemma

St. Gregory

St. Isidore

St. Leonard

St. Michael -Ottawa

St. Monica

St. Rita

Rappelons que le campus d'Ottawa du Collège Algonquin est fermé pour la semaine.

Encore quatre écoles concernées dans l’est ontarien

Le Conseil scolaire de district catholique de l’est ontarien (CSDCEO) annonce, pour sa part, avoir rouvert une des cinq écoles qui étaient fermées, jeudi. Il s’agit de l’école élémentaire catholique Du Rosaire, à Saint-Pascal-Baylon, qui peut de nouveau accueillir ses élèves.

En revanche, les écoles et les services de garde sont fermés à l’école élémentaire catholique Sacré-Cœur, à Bourget, à l’école élémentaire catholique Saint-Victor, à Alfred, à l’école élémentaire catholique Saint-Paul, à Plantagenet, et à l’école élémentaire catholique Saint-Mathieu, à Hammond.

Retour à la normale en Outaouais

En Outaouais, les dernières écoles qui demeuraient fermées, jeudi, au sein du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées, ont pu rouvrir leurs portes vendredi. On précise toutefois qu’en raison des pannes d’électricité, il est possible que certaines d’entre elles qui offrent un service de cafétéria aient une offre limitée.

Toutes les écoles du Centre de services scolaire des Draveurs, du Centre de services scolaire des Portages de l'Outaouais et du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, ainsi que de la Commission scolaire Western Québec, sont ouvertes.