Les séparatistes prorusses revendiquent la prise d’une localité clé du Donbass

Sur son compte Telegram, l'état-major de la défense territoriale de l'autoproclamée république séparatiste prorusse de Donetsk a indiqué avoir pris le contrôle complet de Lyman, une petite municipalité qui compte habituellement 20 000 habitants, mais qui est considérée comme un carrefour important de la région du Donbass.

Ni l'armée russe ni l'armée ukrainienne n'ont immédiatement commenté cette information que l' AFPAgence France-Presse n'a pu vérifier de source indépendante.

La prise de Lyman leur ouvrirait la route vers les centres régionaux de Sloviansk, puis Kramatorsk, tout en leur permettant de s'approcher d'un encerclement total de l'agglomération formée par les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk, deux autres importantes villes ukrainiennes situées plus à l'est.

À Sievierodonetsk, quatre civils ont été tués et 50 immeubles ont été endommagés, a annoncé vendredi matin le gouverneur de la région, Sergueiï Gaïdaï.

« Les habitants de Sievierodonetsk ont oublié ce que c'est qu'un cessez-le-feu d'au moins une demi-heure. Les Russes pilonnent sans cesse les quartiers résidentiels. » — Une citation de Sergueiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Louhansk

Quelque 60 % du parc de logements de Severodonetsk a été détruit et 85 à 90 % des bâtiments de la ville ont été endommagés et nécessiteront une restauration majeure , a indiqué de son côté un haut responsable du Pentagone.

Klaudi Pushnir, 88 ans, est arrivée à Severodonetsk quand elle avait 17 ans. Elle vit dans un abri depuis le début du conflit. Photo : Getty Images / Yasuyoshi Chiba/ AFP

Selon le chef de l'administration civile et militaire de Severodonetsk, Alexander Stryouk, entre 12 000 et 13 000 personnes sont restées dans cette ville, qui comptait 100 000 habitants avant la guerre.

Macabres bilans

Ailleurs, le bilan des victimes continue d’augmenter : quatre dans la région de Donetsk et un autre à Komychouvakha. À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, à 50 km de la frontière russe dans l'est du pays, les sirènes d'alerte aérienne ont à nouveau retenti vendredi à l'aube.

La veille, des bombardements y ont fait 9 morts et 19 blessés, tous des civils, selon le président ukrainien Volodymy Zelensky. Des missiles ont notamment touché le secteur résidentiel du quartier de Pavlové Polé, au nord de la ville, selon l' AFPAgence France-Presse .

Des frappes dans un quartier résidentiel du nord de Kharkiv ont fait une dizaine de morts le 25 mai. Photo : Getty Images / John Moore

À Dnipro, le bombardement d’une base ukrainienne a fait 10 victimes et une trentaine de blessés

Jeudi soir, M. Zelensky avait accusé la Russie de mener un génocide dans toute cette région du Donbass. L'actuelle offensive des occupants dans le Donbass pourrait vider la région de ses habitants , a affirmé M. Zelensky dans son message vidéo quotidien, accusant les Russes de chercher à réduire en cendres Severodonetsk et d'autres villes de cette vieille région minière.

Les forces russes y procèdent à des déportations et à des tueries de masse de civils , a poursuivi le président ukrainien, dénonçant une politique évidente de génocide menée par la Russie .

Ballet diplomatique

Moscou, qui selon des analystes veut consolider ses gains territoriaux dans l'est et le sud de l'Ukraine avant toute solution négociée, a rejeté jeudi un plan de paix italien. Celui-ci prévoyait, sous garantie de l' ONUOrganisation des Nations unies , un cessez-le-feu et le retrait des troupes, l'entrée de l'Ukraine dans l' UEUnion européenne , mais pas dans l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord , et un statut d'autonomie pour le Donbass et la Crimée qui resteraient sous la souveraineté ukrainienne.

Alors que l'Ukraine, grande puissance agricole, ne peut plus exporter ses céréales en raison du blocage de ses ports, le président Vladimir Poutine s'est dit jeudi prêt à aider à surmonter la crise alimentaire que cela entraîne, à condition que cela soit précédé d'une levée des sanctions contre Moscou, ce qui lui vaut des accusations de chantage.