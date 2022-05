Le Phoenix arrache la victoire aux Islanders en prolongation

Joshua Roy a compté le premier but du match en première période et a également réussi le but de la victoire avec l’aide de Julien Anctil et de David Spacek. Pour ces deux tirs, ainsi que pour une aide, l’espoir du Canadien a reçu la première étoile du match.

Stéphane Jr Huard et David Spacek ont également compté en première période. Lukas Cormier, Patrick Guay et Xavier Simoneau des Islanders ont cependant ramené les deux équipes à égalité en comptant en deuxième et en troisième période.

Le gardien Jakob Robillard, du Phoenix, a arrêté 30 tirs au but pendant la soirée, et son homologue des Islanders Francesco Lapenna en a arrêtés 31.

Le prochain match opposant les deux équipes aura lieu dimanche à 17 h au Palais des Sports Léopold-Drolet.