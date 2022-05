Des Ontariens n’ont pas reçu l’alerte d’orages et veulent savoir pourquoi

La plupart des résidents de la région de Peterborough, entre Toronto et Kingston, n’ont eu ainsi aucun moyen de connaître le danger s’approcher, à moins qu'ils n’eussent prêté attention aux prévisions météorologiques.

Depuis sa maison à Lakefield, au nord de Peterborough, Ed Paleczny est encore visiblement ébranlé par les moments terrifiants qu'il a partagés avec sa femme le week-end dernier, alors qu'ils regardaient une tempête détruire le chalet à ossature de bois dans lequel ils s'abritaient.

Jusqu'à ce que vous soyez dans une maison avec le toit arraché et le bruit d'un train passant par votre porte, vous ne saurez jamais à quoi cela ressemble , dit-il.

Le couple a été pris dans la tempête – un événement rare et rapide connu sous le nom de derecho – qui a balayé l'Ontario et le Québec samedi. Avant qu'il ne frappe, de nombreuses familles profitaient d'un long week-end ensoleillé.

Plus tôt dans la journée, une alerte d'urgence dite intrusive diffusée a été déclenchée pour la région de Toronto après un rapport de vents de 132 km/h à l'aéroport de Kitchener, en Ontario, envoyant des messages aux stations de télévision et de radio, ainsi qu'aux téléphones mobiles.

La femme et la fille de M. Paleczny venaient de rentrer à leur chalet après une promenade en bateau sur le lac Stoney. À proximité, des adolescents voisins pagayaient dans leurs kayaks, tandis qu'un autre groupe venait de se lancer sur un bateau ponton.

Au lendemain de la tempête, M.Paleczny a découvert que les vents avaient encastré ce bateau dans un arbre. Photo : Photo soumise par Ed Paleczny

Ce n'est que quelques instants plus tard qu'ils ont vu les premiers signes d'une tempête arriver.

Le ciel s'est assombri, puis il est devenu vert. Et puis il y a eu un grand bruit de rugissement, puis il y a eu un mur blanc de pluie qui s'est abattu sur nous , se souvient Ed Paleczny.

Je n'arrive pas à croire qu'avec la technologie d'aujourd'hui [il n'y a eu] absolument aucune alerte sur mon téléphone, le téléphone de ma femme [ou] le téléphone de notre fille.

Ça y est. C’est la fin

Certaines personnes n’ont pas pu se mettre en sécurité à temps. La tempête a coûté la vie à 11 personnes.

L'une d'elles, une femme de 64 ans, a été frappée par la chute d'un arbre alors qu'elle campait dans la région de Peterborough. Près de là à Lakefield, un homme de 61 ans est mort, lui aussi percuté par un arbre arraché.

La tempête a laissé une traînée de destruction dans le sud de l'Ontario et du Québec, abattant des arbres, endommageant des bâtiments et laissant environ 900 000 foyers et entreprises sans électricité à son apogée.

Ed Paleczny assure que sa famille n'a eu que quelques minutes pour se réfugier dans son chalet.

Pourquoi l'alerte orage violent n'a pas été déclenchée

La tempête meurtrière de samedi était la première lors de laquelle le Canada émettait une alerte intrusive diffusée pour un avertissement d'orage extrêmement violent. Jusqu'à l'année dernière, seuls les avertissements de tornade déclenchaient la diffusion d'urgence sur les téléphones portables et sur les émissions de télévision et de radio.

Mais en juin 2021, Environnement Canada a élargi son programme d'alertes météorologiques pour inclure un sous-ensemble très spécifique d'avertissements d'orages extrêmes. En vertu des changements, une alerte n'est déclenchée que pour les orages violents capables de produire des vitesses de vent d'au moins 130 km/h ou ceux potentiellement vecteurs de grêle d'au moins sept centimètres.

Les vents ont abattu des dizaines de pins dans les bois autour du chalet d'Ed Paleczny sur le lac Stoney près de Lakefield, en Ontario. Photo : Photo soumise par Ed Paleczny

Peter Kimbell, météorologue chargé de la préparation aux alertes à Environnement Canada, a expliqué qu'à mesure que le derecho progressait dans le sud de l'Ontario, les prévisionnistes n'étaient pas aussi convaincus que les vents atteindraient 130 km/h au moment où la tempête a frappé la région de Peterborough.

Cela signifie que l'alerte n'a pas été déclenchée pour la région de Peterborough, car elle n'a pas atteint le seuil. Toutefois, elle a été émise pour la région voisine de Lindsay-Northern Kawartha Lakes.

Le seuil est-il trop élevé?

Selon lui, il vaut la peine de discuter de la question de savoir si 130 km/h est le bon seuil à l'avenir, d'autant plus que la plupart des dommages ont été causés par des vents de pointe de l'ordre de 120 à 130 km/h.

Il y a un équilibre entre avertir les gens des événements extrêmes et suralerter , poursuit-il.

Kimbell explique que bien que les avertissements d'orage soient toujours disponibles via divers canaux médiatiques, ainsi que sur le site web et l'application MétéoCan d'Environnement Canada, déclencher des alertes intrusives pour chaque orage serait contreproductif.

Je pense que les gens commenceraient à s'énerver contre nous assez rapidement, donc nous les limitons vraiment à ceux qui vont être particulièrement remarquables , déclare-t-il.

George Kourounis, un chasseur de tempêtes basé à Toronto et explorateur en résidence à la Société géographique royale du Canada, souligne la difficulté de trouver le bon équilibre.

Si vous donnez trop d'alertes, les gens deviennent complaisants , pense-t-il.

S’il perçoit les alertes pour les tempêtes extrêmes comme une bonne initiative, M. Kourounis suggère que le seuil de vitesse du vent pourrait probablement être abaissé.

120 km/h vont déjà faire d'énormes dégâts, surtout si c'est dans une large bande, comme ces événements derecho.

Je pense que cette tempête particulière va être un très bon banc d'essai pour les météorologues qui émettent ce genre d'alertes, pour regarder en arrière et évaluer son efficacité.

Avec les informations de Jaela Bernstien, CBC