Québec bonifie son financement pour compléter le réseau des CPE

Cette bonification permettra de créer le plus rapidement possible de nouvelles places en service de garde dans un contexte rendu difficile en raison des effets de la pandémie de COVID-19 et de la surchauffe du secteur de la construction , a affirmé par voie de communiqué le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

En guise d'exemple, cette augmentation historique permettra, pour un projet de 80 places en Chaudière-Appalaches de faire passer le budget de 1,7 million de dollars à 2,9 millions de dollars, selon M. Lacombe.

Il explique que la pénurie de la main-d’œuvre ainsi que des matériaux et l'inflation ont fait exploser les coûts de construction, ce qui entraîne des retards de livraison des chantiers.

Toutefois, le ministre se dit très fier de cet investissement qu'il considère comme une réponse aux besoins des familles québécoises.

Ce programme s’inscrit dans le cadre des travaux du Grand chantier pour les familles, un plan annoncé par le Québec en octobre dernier. Et qui vise à créer 37 000 places actuellement manquantes dans le réseau d'ici mars 2025.