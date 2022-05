Commission d’enquête sur le train léger d’Ottawa : plus d’un million de documents reçus

Depuis le début de son mandat en janvier dernier, la CERTLROCommission d’enquête sur le réseau de train léger sur rail d’Ottawa a interrogé sous serment quelque 90 témoins et reçu plus d’un million de documents destinés à éclairer ses travaux. On estime à plus de 10 000 ceux qui sont pertinents dans le cadre de son mandat, qui vise à faire la lumière sur les nombreux vices de fonctionnement observés depuis la mise en service du train, en 2019 . Seule la phase 1 du train léger sera analysée.

Le commissaire William Hourigan (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La CERTLROCommission d’enquête sur le réseau de train léger sur rail d’Ottawa compte entendre 40 à 50 témoins entre le 13 juin et le 8 juillet prochains. Selon la loi, les témoignages reçus aux audiences de la commission ne pourront être utilisés dans des procédures judiciaires futures, sauf en cas de parjure.

Des panels d’experts sur différents sujets sont aussi prévus après la fin des audiences.

Odeurs, quais glissants et traumatisme crânien : des usagers très mécontents

Quais glissants, odeurs d’égout à la station Parlement, mauvaises conceptions des stations : les récriminations à l’endroit du train d’OC Transpo étaient nombreuses jeudi, encore une fois.

Cela fait trois ans que le train est en service, et l’odeur d’égout est toujours là! a lancé Luka Yeskiw au commissaire William Hourigan. Celui-ci a d’ailleurs pris le temps de remercier chaque intervenant, en soulignant l’importance de venir témoigner à la CERTLROCommission d’enquête sur le réseau de train léger sur rail d’Ottawa .

Il a déploré les problèmes encourus sur des quais glissants au cours de l’hiver. J’ai déjà constaté des fissures sur les quais, et des problèmes d’écoulement d’eau. Aujourd’hui même, à la station Tunney’s Pasture, il y avait d’énormes flaques d’eau sur le quai, ce qui est probablement dû à la conception des quais extérieurs, a poursuivi M. Yeskiw.

« Plusieurs d’entre nous sont ici ce soir parce que nous avons l’impression d'avoir parlé à un mur de brique et de ne pas avoir été écoutés dans les deux dernières années. » — Une citation de Luka Yeskiw, un usager du O-Train

Jonathan McCoy a pour sa part des problèmes de motricité, et s’est aussi désolé du fait que les quais puissent souvent être glissants. Lorsqu’il y a trop de monde, il me faut souvent attendre deux ou trois ascenseurs pour seulement me rendre au train ou sortir de la station. C’est glissant, alors si je prends les escaliers, je me mets à risque de faire une chute. a-t-il déploré.

Un autre usager a raconté une expérience qui a mené à un traumatisme crânien. Il soutient qu’étant donné la configuration des stations où il y a interconnexion avec le réseau d’autobus, les gens sont si pressés d’attraper leur autobus qu’ils courent littéralement à travers la station. Quelqu’un m’a accroché en courant, et je souffre d’une commotion cérébrale depuis. Je suis un enseignant, et il m’arrive d’avoir des pertes de mémoire. a déclaré Raj Doobay, qui est intervenu par téléphone. Il a dit avoir voulu témoigner non pas pour obtenir réparation, mais pour qu’une telle situation ne se reproduise plus.