Yukon : des propriétaires utiliseraient l’éviction sans motif pour augmenter les loyers

D’après plusieurs locataires d’un immeuble de Whitehorse, les nouveaux propriétaires du bâtiment font appel à l'expulsion sans motif pour augmenter les loyers plus que ne le permet la nouvelle réglementation qui la limite au taux d'inflation  (Nouvelle fenêtre) . Une pratique permise par le règlement yukonnais pourvu que le préavis nécessaire soit donné et que les procédures établies soient suivies.

On est mis dehors sans raison valable. On est obligé de quitter notre appartement et on ne sait pas où aller. Nous avons cherché partout, il n’y a rien à Whitehorse , raconte Henri Halotier, 81 ans.

Lui et sa compagne de 84 ans, Monique Allard, atteinte de la maladie d’Alzheimer, sont soudainement confrontés à la crise du logement yukonnaise.

Elle a emménagé dans cet appartement d’une chambre au 502 rue Lambert il y a plus de 20 ans. Il y a deux mois, elle a reçu un avis d'expulsion.

Henri Halotier et plusieurs locataires sont expulsés de leurs appartements par les nouveaux propriétaires. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

L’ancien propriétaire n’avait pas augmenté leur loyer mensuel, de moins de 900 $, mais celui-ci a vendu l’immeuble au début 2022.

Plusieurs locataires assurent que nombre d’entre eux ont reçu un avis d'éviction sans motif leur donnant deux mois pour quitter les lieux. Les plus anciens locataires en premier , assure un résident qui préfère rester anonyme par crainte de représailles.

« C’est la loi du plus fort, celui qui a le plus d’argent. Il n’y a pas d’amour entre les humains, c’est uniquement l’argent qui détruit l’humanité. » — Une citation de Henri Halotier

Les deux nouveaux propriétaires de l'immeuble Christina seront ensuite libres de remettre les appartements sur le marché en augmentant considérablement le loyer exigé.

Une faille

Promesse de campagne du Nouveau parti démocratique (NPD), la mesure liant les augmentations de loyer au taux d'inflation a été incluse dans son entente de collaboration avec les Libéraux.

Le taux d'inflation est fixé par le Bureau des Statistiques du Yukon. Après avoir commencé à 1 %, il a été fixé à 3,3 % en 2022.

Face au cas des deux retraités, Kate White, la leader du NPD, s’insurge et pointe du doigt le choix du gouvernement de ne pas mieux encadrer la mesure pour éviter les dérapages.

Elle croit que l’indexation des loyers à l’inflation n’est pas une nouveauté et existe dans plusieurs juridictions au pays, mais ce qui est différent au Yukon, c’est que le gouvernement a l’opportunité d'éliminer une échappatoire sur laquelle se jettent les gens et il ne le fait pas. [...] Nous sommes un des seuls territoires ou provinces au pays qui accepte les évictions sans motif.

Elle affirme avoir parlé de ce problème à de multiples reprises, mais que le gouvernement fait le choix de ne pas agir pour protéger les plus vulnérables. Nous voyons un marché immobilier qui flambe et bat des records, et tout cela retombe sur les locataires, plus durement que jamais , se désole-t-elle.

Entre temps, Henri Halotier a reçu l'aide de l’organisme Safe at Home qui l'accompagne en français dans le dépôt d’une demande d’aide auprès de la Société d'habitation du Yukon.

Contacté par téléphone, l’un des deux propriétaires de l’immeuble en question a refusé notre demande d’entrevue.