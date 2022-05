« Il n’est jamais trop tôt pour parler d’argent », l’éducation financière à l’école

Le gouvernement albertain souhaite mettre l’accent sur la littératie financière dans son nouveau programme scolaire à venir. Dans les écoles francophones de l’Alberta, ce travail d’éducation des enfants à l’argent et au budget a commencé en septembre par l’entremise d’ateliers offerts par le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDEA).

Environ 900 jeunes francophones de l’Alberta y ont déjà participé. Après plusieurs mois en virtuel, les ateliers sont enfin donnés dans les salles de classe.

À l’École Notre-Dame-des-Monts de Canmore, l’animatrice de l’atelier, Chantal Côté, a sorti l’arme ultime pour retenir l’attention de la classe de 1re/2e année : de faux billets. Les enfants se les passent de main en main avec les yeux qui brillent.

De faux billets font leur effet pour retenir l'attention des enfants lors d'un atelier de littératie financière. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Même si l’argent est rarement une question abordée dans la salle de classe, ces jeunes qui ont entre 6 ans et 7 ans en connaissent déjà un rayon sur le sujet. Elliot Don garde dans son portefeuille vert et bleu les billets et les pièces que ses parents lui donnent. Jusqu’à quand épargnera-t-il? Un million , répond-il avec un grand sourire.

Assis à son bureau, Carl Gayan n’a que 6 ans, mais il explique déjà qu’il a gagné 25 % de plus d’argent lorsqu’il a échangé ses euros en dollars à son arrivée au Canada. En 2029, si ça continue, je vais avoir 2000 dollars , raconte-t-il avec un petit air malicieux.

Pour Chantal Côté, cette facilité à parler d’argent est le signe que les enfants sont prêts très jeunes à être initiés à la littératie financière. Déjà, tout petit, tu reçois de l’argent pour ta fête. Quand tu veux quelque chose, tes parents te disent que c’est trop cher. Donc les enfants sont conscients que l’argent existe , souligne l’agente de développement économique pour le secteur jeunesse du CDEAConseil de développement économique de l'Alberta .

« Afin qu’il soit prêt à l’âge adulte, il faut qu’il y ait un début. Les jeunes apprennent le langage dont ils ont besoin. » — Une citation de Chantal Côté, agente de développement économique

Même s’ils parlent d’argent, les mots dollars et sou ou cent se mélangent rapidement. Évoquer 200 $ leur apporte autant d’émerveillement que 2000 $.

Un budget sous la forme de trois tirelires

Par le biais d’une histoire sur une petite fille qui reçoit de l’argent pour sa fête, Chantal Côté les pousse à réfléchir sur la valeur de leurs achats. Achèteraient-ils une affiche de coloriage qui ne pourrait être utilisée qu’une fois ou une trousse de magie?

Une trousse de magie parce que tu peux faire des spectacles et faire payer les gens , répond un futur petit homme d’affaires.

Les enfants sont déjà de petits entrepreneurs comme Heïdi (au centre) qui vend ses vieux jouets et Caitlyn (à droite) qui prévoit coudre des souliers. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

L’agente de développement économique évoque aussi les premières notions de budget avec le concept de trois tirelires : une pour dépenser, une pour épargner et une pour partager l’argent reçu.

L’idée a bien plu à leur enseignante, Natalie Clément, qui a le cerveau en ébullition. En fait, parce que je n’avais pas l’habitude de parler d’argent avec mes élèves, je n’avais aucune idée d'à quel point ils ont de bonnes idées d’entrepreneuriat , s’émerveille-t-elle.

Tirant les leçons de son expérience personnelle, elle ne voit que du mérite à exposer les jeunes très tôt à l’éducation financière. Rendue à l’université, quand on a tous eu notre première carte de crédit, j’ai eu plusieurs amies qui se sont plantées. J’ai apprécié le peu de connaissances que j’avais , conclut-elle.

« Selon moi, le plus tôt on commence, le mieux c’est. » — Une citation de Natalie Clément, enseignante de 1re/2e année

Accent sur les économies

Dans la classe de sixième année, l’éducation financière se complexifie. À 11-12 ans, ces jeunes-là ont l’habitude de dépenser de l’argent pour leurs sorties et de commencer à penser à leur avenir.

Chantal Côté n’hésite donc pas à utiliser du vocabulaire bancaire plus spécialisé. Même l'élève Jeremy Poissant qui s’y connaît bien en finances ressort de l’atelier en ayant appris ce que sont les intérêts sur un prêt.

Par le biais d’un exercice de groupe, sa camarade de classe Ebba Lemyre est, elle, surprise d'apprendre à quel point une dépense de 20 dollars peut circuler dans toute l’économie locale de Canmore.

En sixième année, les jeunes ont appris des termes bancaires comme retrait, dépôt et revenu. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Subtilement, Chantal Côté leur apprend à sortir de leur monde. Elle rebondit aussi sur leurs discussions. L’un parle de compétition de ski, elle introduit le concept de commanditaire. L’autre parle d’un trajet en ambulance, l’animatrice de l’atelier explique ainsi la notion d’assurance.

À chaque fois, beaucoup d’insistance est mise sur les économies. Ça fait partie un peu de planifier ta vie. Quand tu es tout petit, c'est pour acheter tes bonbons, mais quand tu arrives au secondaire tu peux planifier pour ton permis de conduire ou tes études. Donc l'économie, c'est très important , explique-t-elle.

L’agente de développement économique espère pouvoir poursuivre ce travail de littératie financière l’année prochaine et ainsi suivre l’apprentissage des élèves.