Immigration : le gouvernement Legault accusé de politiser le débat

Il est temps de dépolitiser cette question-là et ce n’est certainement pas dans une campagne électorale qu’on va réussir à faire ça , s'exclame le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Charles Milliard.

Étant donné que sa planification de l’immigration 2020-2022 vient à échéance, le gouvernement aurait dû tenir une consultation cette année, afin que les groupes intéressés donnent leur avis sur les seuils d’immigration, une question brûlante d’actualité.

En 2019, cette consultation avait nécessité seulement quatre jours d’audiences pour entendre une trentaine d’intervenants. Or, dans le contexte électoral de cette année , le gouvernement a préféré repousser cet exercice en 2023.

La réalisation d’un exercice de planification pluriannuelle, assorti d’une consultation publique en commission parlementaire, représentait un risque de non-respect du calendrier des travaux , explique par courriel le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

M. Milliard ne cache pas sa déception de voir que le prochain forum où l’on risque de débattre réellement d’immigration est celui de la campagne électorale provinciale de cet automne, une perspective qui ne laisse rien présager de bon, selon lui.

« Je ne pense pas que les Québécois sortent gagnants d’une discussion où on pourrait prendre certains raccourcis dans le cadre d’une campagne électorale, alors que c’est un enjeu crucial. » — Une citation de Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec Photo : Fédération des Chambres de Commerce du Québec

Une occasion ratée

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante est également déçue de la tournure des événements. C'était une belle occasion de sortir d'une possible division sur cet enjeu-là , indique le vice-président pour le Québec, François Vincent.

Il n'y a jamais eu un moment où les conditions sont plus gagnantes pour une intégration des immigrants qui est réussie. Les petites et moyennes entreprises doivent refuser des ventes et des contrats partout au Québec , dit-il.

« Ces consultations-là [...] auraient été pertinentes pour prendre la meilleure décision pour le Québec, pour son économie et pour le fleurissement de sa société qui est distincte. » — Une citation de François Vincent, vice-président Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

François Vincent, vice-président Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante Photo : Skype / Capture d'écran

Jeudi, le ministre de l’Immigration, Jean Boulet, a indiqué qu’il lui paraissait raisonnable que le Québec puisse accueillir jusqu’à 58 000 immigrants par année, comme le lui recommandent des experts, alors qu'auparavant, le gouvernement Legault parlait d'un maximum de 50 000.

M. Boulet a cependant précisé que les seuils seront déterminés après les consultations qui auront vraisemblablement lieu en 2023.

Quelques heures plus tard, sur Twitter, le ministre a fait volte-face. Je me suis mal exprimé et j'ai été mal compris [...] Notre capacité d'accueil et d'intégration est limitée à 50 000 immigrants , a-t-il écrit.

Gouverner par sondages

En repoussant la consultation sur les seuils d’immigration, le gouvernement ne fait que démontrer qu’il ne veut pas en débattre , selon Me Maxime Lapointe, avocat spécialisé en droit de l’immigration.

On est en fin de mandat, donc ça ne semble pas une priorité pour eux de voir ce que les gens autour auraient à penser des seuils d'immigration au Québec , croit-il.

Récemment, la CAQCoalition avenir Québec a commandé un sondage dont les résultats diffusés par le Journal de Québec montrent que deux répondants sur trois ne veulent pas plus de 50 000 immigrants par année dans la province.

Ça fait quatre ans qu’on a un gouvernement qui gouverne par sondage , critique Me Lapointe.

« C'est la couleur du gouvernement de la CAQCoalition avenir Québec : on ne prend pas en compte l'opinion des gens qui interviennent tous les jours dans des secteurs précis de la société. On y va comme on pense. » — Une citation de Me Maxime Lapointe, avocat spécialisé en droit de l'immigration

Me Maxime Lapointe, avocat spécialisé en droit de l'immigration Photo : Radio-Canada

À l’inverse, l’avocat Ho Sung Kim, lui aussi spécialisé en droit de l’immigration, est d'avis que le report de la consultation ne pose pas trop de problèmes et est assez raisonnable .

Je pense que c’est quand même respectable qu’ils ne veulent pas lier le nouveau gouvernement élu avec leur plan de trois ans , avance Me Kim.

Pédagogie

Me Lapointe croit néanmoins que la consultation aurait été une belle occasion d’expliquer aux Québécois comment fonctionne véritablement le système d’immigration.

Cela aurait notamment permis de montrer, selon lui, que les seuils d’immigration sont trop bas par rapport aux inventaires de dossiers actuels .

C'est le point majeur : il faut expliquer à la population que les 50 000 qu'on laisse entrer, c'est des gens qui sont déjà majoritairement ici , poursuit-il.