Masser des athlètes professionnels pour mettre en pratique ses connaissances

Le professeur de massothérapie Yves Charette et ses étudiants offriront leurs services aux caddies présents au St. George’s Golf & Country Club, à Etobicoke.

Le tournoi devait avoir lieu à ce club en 2020, une première en 10 ans, mais il avait dû être annulé, tout comme l'édition de 2021.

M. Charette travaille auprès des golfeurs de la PGA depuis 2006. Il avait donc des contacts dans le milieu qui lui ont permis d’organiser cette expérience.

« J'ai approché mon collègue, lui demandant si je pouvais amener mes étudiants pour leur donner une belle expérience avec des athlètes professionnels, puis il a sauté sur l’occasion. » — Une citation de Yves Charette, professeur de massothérapie au Collège Boréal

Le professeur considère que les caddies sont des athlètes au même titre que les golfeurs, en raison des charges lourdes à porter et du niveau de concentration requis. C’est autant physique que mental. Tu dois gérer ton joueur, qui des fois se fâche.

Il affirme que l’expérience sera exigeante pour ses étudiants. On commence à 7 h le matin et on finit à 7 h le soir.

Les massothérapeutes auront peu d’occasions de prendre des pauses pendant le tournoi, car les athlètes se présentent l'un après l'autre sur les tables de massages, tout au long de la journée. Photo : Radio-Canada / Nicolas Mongeon

Mélanie Trottier, diplômée du programme de massothérapie du Collège Boréal, accompagnera le groupe.

Je suis vraiment excitée, mais je suis un peu plus nerveuse, car c'est quelque chose de nouveau , a-t-elle confié.

« Je ne visais pas vraiment les sports, donc c'est bon de juste ouvrir une autre porte et de voir ce que je peux faire. » — Une citation de Mélanie Trottier, diplômée du programme de massothérapie du Collège Boréal

On espère que dans le futur ce sera quelque chose qui revient chaque année , souligne M. Charette.

Il espère aussi qu'il pourra amener ses étudiants à l'Omnium féminin CP à Ottawa, à la fin août, ainsi que lors d'autres tournois sportifs professionnels.

Les étudiants en massothérapie du Collège Boréal avaient l’habitude avant la pandémie de pratiquer avec les jeunes athlètes de l’École secondaire du Sacré-Cœur.

M. Charette explique que ce programme peut enfin reprendre.