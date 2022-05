Négociations à la mine Raglan : l’employeur sollicite un conciliateur

Lors de différentes assemblées tenues au cours des derniers jours, les travailleurs avaient voté en faveur d'un mandat de grève à 97,5 %, pouvant être appliqué au moment jugé opportun par le comité des négociations.

Mario Paquin, surintendant des ressources humaines pour la mine Raglan, soutient que le recours à un conciliateur indépendant vise à en arriver à une entente gagnante pour les deux parties.

L’objectif que vise l’entreprise, c’est d’essayer d’en arriver à une entente le plus rapidement possible afin d’éviter un conflit de travail. On veut que ce soit profitable à la fois pour nos travailleurs, bien sûr, mais aussi, assurer la survie à long terme de l’organisation, de l’entreprise , déclare-t-il.

Mario Paquin, surintendant aux ressources humaines à la mine Raglan (archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

L’enjeu de la sous-traitance se retrouve au cœur des négociations, alors que le syndicat affirme que l’employeur y a recours pour de trop nombreuses activités.

Mario Paquin affirme que l’entreprise est prête à poursuivre les discussions avec le syndicat à ce sujet.