Panne d’électricité majeure aux îles de la Madeleine

Selon Andréanne Jean, conseillère en relations avec le milieu pour Hydro-Québec, un bris est survenu vers 17 h à la centrale thermique. Il touche l’ensemble de l’archipel.

Nos équipes sont en train de faire les investigations pour trouver la cause de la panne et rétablir le service le plus rapidement possible, indique-t-elle. Même à la centrale, on n'a pas d’électricité. On est vraiment en phase d’investigation.

Pour le moment, Hydro-Québec ne peut pas s'avancer sur un délai de rétablissement.

Plus de détails à venir