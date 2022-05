Pas facile de réduire l’empreinte écologique des transports au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’événement se tenait au Cégep de Chicoutimi et une seconde édition devrait avoir lieu cet automne à Alma.

Il en est ressorti qu’il est difficile de favoriser des déplacements ayant peu d'impact sur l'environnement dans une vaste région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La région de Saguenay, c'est la cinquième région pour l'augmentation de la motorisation depuis l'an 2000. Il y a une augmentation de 25 %, a chiffré Jérôme Laviolette, doctorant en planification des transports à Polytechnique Montréal.

Ainsi, les automobilistes saguenéens et jeannois sont toujours de plus en plus friands de gros véhicules.

On est passé de 33 % de camions légers, ça inclut les camionnettes, les VUSvéhicule utilitaire sport , les minifourgonnettes, à 50 %. [...] On vend beaucoup de VUSvéhicule utilitaire sport à des gens qui n'en ont pas vraiment besoin pour la majorité des déplacements, sauf exception. Les manufacturiers sont bons pour vendre ce type de véhicules à coups de grosses publicités , a poursuivi Jérôme Laviolette.

L'électrification des transports fait partie des sujets abordés au forum sur la mobilité durable. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Toutefois, pour laisser tomber la voiture, des alternatives efficaces doivent être en place.

Nous on a instauré le Taxibus, a souligné Jonathan Thibeault, directeur général d'Accès Transport Domaine-du-Roy. C'est du transport collectif effectué dans nos deux villes principales, à Roberval et à Saint-Félicien. On fait aussi du taxi-bus interurbain entre les deux villes. (....) Je ne veux pas discréditer la STS (Société de transport du Saguenay). Mais c'est quoi les réponses des usagers? C'est la flexibilité, les horaires. On a de gros véhicules qui consomment beaucoup, avec peu de gens à l'intérieur. Donc il y a du travail à faire.

Justement, du côté de la STSSociété de transport du Saguenay , le conseiller municipal Jimmy Bouchard, qui est membre du conseil d'administration, reconnaît qu'un questionnement peut se faire sur la nécessité d’avoir toujours de gros véhicules partout.

Peut-être que les gros autobus, ce n'est plus la solution dans certains secteurs. Ça prend peut-être de l'autopartage, du transport à la demande? Pensons aux périphéries. Est-ce qu'un autobus de 40 pieds qui dessert Lac-Kénogami, c'est la bonne méthode? Peut-être pas , a avancé le conseiller municipal qui est aussi président de la Commission du développement durable et de l'environnement de Saguenay.

Pour sa part, le directeur de la planification à la STSSociété de transport du Saguenay , Sébastien Comeau, a révélé que le projet principal des dernières années semble porter fruit.

Depuis qu'on a inauguré le corridor de mobilité, on a une augmentation. (...) C'est dur de compétitionner la voiture, mais je pense qu'en mettant des infrastructures adéquates, on va améliorer l'offre de services , a-t-il plaidé.

Quant au vélo comme moyen de transport, il y a des enjeux d'accessibilité.

Le réseau de pistes cyclables c'est important de le développer aussi dans le périmètre urbain. Il ne faut pas le voir seulement comme un outil touristique , a mentionné également Jimmy Bouchard.

Il y a aussi des enjeux de sécurité.

Dans les prochaines années, on va vraiment sensibiliser les gens au partage de la route. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que la route appartient juste aux conducteurs, alors qu'elle appartient à tous , a mentionné Julie Gagnon, conseillère en relations avec le milieu à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

D’après un reportage d’Andréanne Larouche