Le 51e festival Folklorama à Winnipeg présente sa programmation

Le festival Folklorama revient du 31 juillet au 13 août à Winnipeg et regroupera 24 pavillons présentant des performances artistiques et culinaires multiculturelles du Manitoba.

À cause de la pandémie, le festival avait fermé ses portes pendant deux éditions consécutives. Pour le président du conseil d'administration, Richard Reif, c’est un soulagement de pouvoir de nouveau accueillir le public.

Lors de la première semaine du festival, 12 pavillons, aux quatre coins de Winnipeg, tels que les pavillons roumain, métis, irlandais ou encore ukrainien donneront la possibilité aux visiteurs de s'immerger dans certaines des coutumes de leurs communautés.

Ils laisseront ensuite la place à 12 autres pavillons lors de la deuxième semaine du festival.

Les spectateurs pourront notamment éveiller leurs papilles à la cuisine épicée punjabi, se désaltérer avec une pinte de bière belge ou allemande et s’émerveiller devant des danses éthiopiennes, celtiques ou encore tamiles.

Le festival Folklorama promet le dépaysement à ses visiteurs depuis sa première édition en 1970.

Un festival a deux objectifs

Le festival Folklorama sert de collecte de fonds annuelle pour la majorité des communautés présentes.

Les fonds versés dans un pavillon pendant le festival restent dans cette communauté et soutiennent des initiatives de programmation tout au long de l'année tels que des cours de langue, de la danse traditionnelle, un soutien à la transition vers l'immigration et plus important encore, des liens communautaires, souligne dans un communiqué de presse, la directrice générale du festival.

Le fait de revenir en personne pour cette édition apporte une énergie particulière ou ces cultures sont partagées avec fierté, ajoute-t-elle.

Le port du masque sera encouragé par les organisateurs, mais il ne sera pas obligatoire. Aucune preuve de vaccination ne sera exigée.