Ottawa maintient une décision controversée du CRTC sur les tarifs de gros

En 2021, le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes avait annulé une baisse des tarifs de gros annoncée en 2019. L'Internet de gros est utilisé par les fournisseurs indépendants qui se connectent au réseau des grands fournisseurs. La réglementation entourant l'Internet de gros a pour but de favoriser la concurrence.

Le gouvernement adhère à l'interprétation du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui estime que la décision de 2019 était entachée d'une série d'erreurs et qu'il ne serait pas approprié de forcer son implantation, a expliqué un haut fonctionnaire lors d'une séance d'information technique sur un projet de décret révisant les instructions données par le gouvernement au CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes . Les tarifs moins élevés de 2019, bien qu'annoncés, n'ont jamais été en vigueur.

La décision du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes avait soulevé l'ire des fournisseurs indépendants qui y voyaient une attaque à la concurrence. Ceux-ci avaient affirmé que la décision entraînerait une hausse des prix pour les consommateurs et fragiliserait l'écosystème des fournisseurs indépendants.

Le gouvernement entérine une autre décision du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes , tout en ouvrant la porte à des changements. Le tribunal administratif a rendu une décision qui permet aux opérateurs régionaux de louer un accès aux réseaux des grandes sociétés de télécommunications canadiennes, à condition d'avoir eux-mêmes un spectre de fréquences locales. Les conditions réglementaires entourant cette décision sont toujours attendues.

Dans le décret, le fédéral demande toutefois au CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d'ajuster son approche si nécessaire dans la mesure où la stratégie n'entraînerait pas davantage de concurrence.

Le propriétaire de la filiale Vidéotron, Québecor, qui veut étendre ses activités à l'extérieur du Québec, pourrait se prémunir de l'option de louer un accès au réseau d'un concurrent. Le câblodistributeur Cogeco, qui songe à entrer dans le marché de la téléphonie sans fil, attend de connaître les détails quant aux conditions réglementaires entourant la décision du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes .

Plus de mordant pour la défense des consommateurs

S'il ne revient pas sur la décision du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes , le gouvernement Trudeau veut lui donner plus de mordant en ce qui concerne la défense des consommateurs. Il lui proposera d'en faire plus pour empêcher les pratiques de vente inacceptables des sociétés de télécommunications.

Le fédéral a formulé ses demandes dans un projet de décret, dévoilé jeudi. Le gouvernement affirme que ses propositions encourageront la concurrence et l'abordabilité de l'Internet et de la téléphonie mobile.

Le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est un tribunal administratif indépendant, mais les instructions du gouvernement précisent les orientations de la politique gouvernementale en matière de télécommunications.

La proposition de décret survient tandis que le président du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes , Ian Scott, a annoncé, le 13 mai, qu'il quittait ses fonctions à la fin de son mandat en septembre. Les Canadiens ont jusqu'au 19 juillet prochain pour faire part de leurs commentaires sur le décret. Celui-ci devrait être adopté cet automne.

Le décret vient remplacer deux précédents décrets adoptés en 2006 et 2019. Le gouvernement espère ainsi que la présence d'un seul décret évitera les interprétations concurrentes.

Ottawa demande au CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de renforcer la position des consommateurs dans ses relations avec les fournisseurs de services Internet et de téléphonie mobile. Il lui demande de prendre des mesures additionnelles pour protéger les consommateurs contre les pratiques de vente inacceptables .