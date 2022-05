Entrée libre : des activités tout en mouvement

Voici des suggestions de sorties et d'activités pour bouger, se divertir et apprécier les arts à Québec au cours des prochains jours.

Le choix de Tanya Beaumont : parades d'Alan Lake Factori(e) et de la Rotonde

Le chorégraphe Alan Lake et ses complices ont investi la Caserne Dalhousie pendant deux mois pour la conception de Parades. Librement inspiré du mythe de Perséphone, la déesse de l’enfer, Parades s’inscrit tout de même dans la modernité. L’architecture du lieu est également un moteur de création. Il sera possible de discuter avec les artistes après les représentations de vendredi et samedi.

Parades, du 26 au 29 mai 2022 à la Caserne Dalhousie, entrée par le 100, rue Bell

Le choix de Tifa Bourjouane : Où tu vas quand tu dors en marchant...?

Le parcours déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant...? invite à une promenade nocturne au parc des Moulins de Charlesbourg. C’est la première fois que l’événement quitte les quartiers centraux de la ville de Québec. Le public pourra découvrir des performances insolites et bouleversantes. À travers 5 tableaux, 75 interprètes explorent plusieurs univers dont un joyeux désordre circassien, un jeu télévisé futuriste, un hommage aux victimes de féminicides, une ode à la résistance ou encore le déracinement.

Où tu vas quand tu dors en marchant...?, du 26 mai au 11 juin, les jeudis, vendredis et samedis, de 21 h à 23 h

Une scène de Où tu vas quand tu dors en marchant...? en 2020 Photo : Radio-Canada / Gabrielle Thibault-Delorme

Le choix de Valérie Cloutier : l'expo Comment ça va? , au MNBAQ Musée national des beaux-arts du Québec

Cette question toute simple qu'on pose autant qu'on reçoit donne le ton à une nouvelle exposition et à une nouvelle programmation qui allient l'art et le mieux-être, au Musée national des beaux-arts du Québec. L'exposition « Comment ça va? » est présentée gratuitement dans le passage Riopelle, jusqu'en janvier prochain. On y découvre d'une part 26 gravures réalisées par des participants d'organismes en santé mentale de Québec ainsi que plusieurs tableaux signés par Clément Gravel, alias Papy. Celui-ci est un peintre amateur, aujourd'hui âgé de 97 ans. Il a commencé à peindre il y a cinq ans à peine alors qu'il était au chevet de son épouse malade.

Des activités de muséo-yoga et la projection du film Salut Gadou!, qui traite du caractère engagé des résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste au fil des ans, sont également au programme d'ici le 7 juin.

L'exposition « Comment ça va? » sera présentée jusqu'en janvier prochain au MNBAQ Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Le choix de Jean-François Blanchet : la Fête de la rivière Saint-Charles

Les amateurs de canoë et de kayak prendront d’assaut la section urbaine d’un des principaux cours d’eau de la ville de Québec à l’occasion de la Fête de la rivière Saint-Charles.

Sous les regards des curieux, ils descendront les 10 kilomètres de la rivière qui serpentent du parc des Saules jusqu’au parc de la Pointe-aux-Lièvres. Les inscriptions incluent la navette de transport ainsi que plusieurs prestations artistiques tout au long du parcours. Une poignée d’embarcations sont également disponibles pour la location.

Cette fête a lieu le dimanche 29 mai. Les inscriptions se font sur le site web  (Nouvelle fenêtre) de la Société de la rivière Saint-Charles.