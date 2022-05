Créer des liens entre les mines du Nord ontarien et les constructeurs automobiles

Nous avons des contacts dans ces deux secteurs, mais ils ne se parlent pas entre eux , affirme Stephen Gravel, directeur du Centre for Smart Mining, au Collège Cambrian, et président de la conférence BEV In-Depth qui a commencé mercredi.

Nous nous sommes dit : ''Pourquoi ne pas faire cette rencontre à Sudbury?'' Nous savons que l'avenir des véhicules électriques passera par ici, en raison de la richesse en minerai et de l’expertise que nous avons ici.

Scott Rennie, agent de développement économique pour la Ville du Grand Sudbury, voit dans ce rassemblement des occasions pour la Ville de profiter d’une plus grande collaboration entre ces industries.

« Nous avons les mines ici, Vale et Glencore. Nous avons les bureaux d'une nouvelle compagnie minière nommée Frontier Lithium qui a certains des meilleurs gisements miniers en Amérique du Nord. Nous avons des capacités de transformation ici, et nous sommes à 3 h et demie de route du Sud de l’Ontario où se trouve le secteur automobile. »