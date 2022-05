Une Saskatchewanaise fait appel à une mère porteuse et fait don de ses ovules

Nos cœurs sont pleins, mais bon sang, nos bras sont pleins aussi , a déclaré Courtney Sastaunik après la naissance de Kate Juli.

Mme Sastaunik savait depuis son adolescence qu'elle ne serait pas en mesure de porter elle-même ses enfants. Elle est née avec une agénésie müllérienne, un syndrome rare dans lequel le canal müllérien ne se développe pas, entraînant l'absence d'utérus.

Courtney Sastaunik n’était pas la seule à ressentir plusieurs émotions. C’est le cas de sa belle-soeur, qui est mère de deux enfants Tara Fortier.

Le travail et l'accouchement n'ont pas été amusants physiquement, mais voir le regard de Courtney quand le bébé est sorti n'a pas de prix , a déclaré Tara Fortier.

C'était une belle grossesse. Je me sentais bien et je suis excitée de simplement pouvoir être une tante géniale pour la petite Kate , a-t-elle ajouté.

Un chemin difficile vers la parentalité

Elle et son mari avaient déjà sollicité l'aide de deux mères porteuses.

En décembre 2020, lors d'une échographie à 20 semaines, Courtney Sastaunik et son mari ont appris qu'ils avaient perdu leur premier enfant, Josie, qui grandissait dans le corps d'une autre mère porteuse.

Je me souviens clairement des jours, des semaines et des mois qui ont suivi la mort de Josie, ressentant une immense culpabilité par rapport au fait de ressentir une quelconque joie, excitation ou bonheur pour notre avenir , a-t-elle écrit sur Instagram au début du mois, avant la naissance de Kate.

En 2021, sa meilleure amie, Charissa Jaarsma, est devenue la deuxième mère porteuse du couple et a donné naissance à leur fils, John.

Il y a quelques jours, le petit John, six mois, est devenu un grand frère.

Mon mari est en congé. Avoir deux parents pour s'occuper de deux enfants est merveilleux. Il sera intéressant, une fois qu'il aura repris le travail, de voir comment je jongle avec les deux , a-t-elle souligné.

Don d’ovules

Maintenant que sa famille est complète, la mère de deux enfants a décidé de redonner à son prochain en aidant un autre couple à devenir parents.

La Reginoise a entamé le processus pour devenir une donneuse d'ovules. Elle commencera le processus de prélèvement d'ovules cet été en Ontario.

Je vais faire un don à un couple homosexuel de Belgique. Je suis tellement excitée , a-t-elle affirmé.

Elle a affirmé que toutes les évaluations médicales sont pratiquement terminées. Je pense qu'ils ressentent enfin un peu plus que c'est réel et qu'ils vont bientôt former une famille , a mentionné Mme Sastaunik.

Après que trois femmes l'aient aidée à fonder une famille, elle se sent honorée de faire partie du processus du couple belge pour devenir pères.

Avec les informations de Theresa Kliem