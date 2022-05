L’Université de Sherbrooke inaugure le pavillon de son Institut quantique

L’Université de Sherbrooke a inauguré le pavillon de son Institut quantique jeudi. La physique quantique est à l’origine de percées technologiques comme le GPS, l'imagerie médicale et le laser.

Les découvertes qui seront faites à l'Institut quantique permettraient par exemple de concevoir un ordinateur quantique pour accélérer de façon importante le design de nouveaux médicaments.

On fait la recherche dans les laboratoires, mais la science dans les corridors , souligne le professeur Michel Piorio-Ladrière. Selon lui, l’Institut quantique se veut un lieu de collision d’idées où les professeurs, les chercheurs et les étudiants pourront échanger, créer et faire des découvertes scientifiques.

« Les nouvelles découvertes et les nouvelles technologies, c’est les interactions humaines qui vont les permettre. » — Une citation de Michel Piorio-Ladrière, professeur

Le directeur scientifique de l’Institut quantique Alexandre Blais explique quant à lui que le bâtiment met ses équipements de pointe à la disposition des entreprises du domaine quantique.

Tous les membres de la grande communauté de l’IQ [Institut quantique] peuvent venir utiliser ces équipements-là pour venir tester leurs idées , se réjouit-il.

Une pierre d'assise de la nouvelle zone d'innovation de Sherbrooke

L'Institut se veut l’une des pierres d'assise de la nouvelle zone d’innovation quantique de Sherbrooke, souligne le recteur de l’Université de Sherbrooke, Pierre Cossette.

C’est un morceau clé. Si on n’a pas ça ici, on ne peut pas commencer la chaîne d’innovation , indique-t-il.

La mairesse Évelyne Beaudin souhaite d'ailleurs que les découvertes de l'Institut quantique soient appliquées dans la Ville.

« Pensez Sherbrooke comme un laboratoire vivant à portée de main dans lequel on peut innover et tester de nouvelles idées. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

L'Institut quantique de l’Université de Sherbrooke a nécessité des investissements de 13 millions $.

Avec les informations de René-Charles Quirion