Une consultation sur l’aménagement d'une piste cyclable à Forillon

On veut valider le projet auprès des citoyens. C’est important qu’il y ait une adhésion , affirme le vice-président et directeur de projet à la table, Gérald Fafard.

Piloté par la Table de concertation de Cap-aux-Os depuis 2018, le projet de Circuit cyclable de la péninsule de Forillon consiste en l'aménagement d'une piste cyclable de 70 kilomètres qui traverse la pointe gaspésienne en passant par le parc national Forillon et la route 132.

Au départ, ce n’était pas de cette envergure-là , raconte M.Fafard. La Table de concertation considérait un projet à proximité de Cap-aux-Os, mais étant donné l’intérêt que ça soulevait, on s’est rendu compte que ce serait bien de faire un projet de plus grande envergure, comme quelque chose qui pourrait bénéficier à toutes les communautés qui sont dans le périmètre du parc national Forillon, de Cap-des-Rosiers et de Cap-aux-Os.

La Table de concertation est basée à Cap-aux-Os, un village enclavé dans le parc Forillon en Gaspésie (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Au fil des ans, la Table de concertation a présenté son projet à divers intervenants, dont l'organisation Vélo Québec qui a étudié la faisabilité du projet.

Ce circuit-là va se superposer au parc national Forillon en intégrant toutes leurs routes. La boucle principale commence à l’intérieur du parc, sur le sentier de vélo le Portage qui se rend à L’Anse-au-Griffon. Ensuite, on prend la 132, on continue vers Cap-des-Rosiers, puis vers Cap-aux-Os et la péninsule de Penouille pour revenir dans le sentier du Portage , précise M. Fafard.

« Cette grande boucle-là, c’est 42 kilomètres! » — Une citation de Gérald Fafard, vice-président et directeur de projet à la Table de concertation de Cap-aux-Os

Le cyclotourisme est de plus en plus populaire au Québec (archives). Photo : Vélo-Québec / Magalie Dagenais

Selon Gérald Fafard, les recommandations de Vélo Québec sont principalement axées sur la sécurité des cyclistes.

La largeur des accotements va être modifiée pour aider à améliorer le parcours en termes de sécurité, l’affichage aussi, pour que le circuit soit visible […] et il va falloir refaire certaines parties qui sont existantes dans le parc, mais qui mériteraient un traitement de surface , soutient-il.

M. Fafard indique qu'à la suite de la consultation publique, la Table de concertation présentera le projet de piste cyclable au ministère des Transports du Québec afin que les travaux soient enclenchés dès que possible.

Avec les informations d'Elise Thivierge