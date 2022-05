Le terrain ciblé pour un futur hôtel à Trois-Pistoles est à vendre

M. Duperron affirme avoir fait de multiples démarches pour réaliser un projet d'hôtel de 50 chambres à cet endroit. Cependant, au cours des derniers jours, des affiches ont été installées pour annoncer la mise en vente du terrain de 39 000 mètres carrés.

Pour le promoteur, cette décision ne doit pas être vue comme un abandon du projet, mais comme une nouvelle étape à franchir pour sa réalisation. Il se dit prêt à passer le flambeau.

« Moi, je suis un développeur. J'achète des terrains, je les prépare. On a fait des modifications de zonage et on a pris des ententes de développement avec la Ville. Là, ma partie à moi est amenée. »