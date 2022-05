Des idées de sorties culturelles pour le week-end

La suggestion de Julie Larouche : Julie Boulianne et l'OSSLSJ

La mezzo-soprano Julie Boulianne sera en vedette aux côtés de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean (OSSLSJ) en fin de semaine.

Le chef d'orchestre Jean-Michel Malouf animera une causerie juste avant les concerts. Photo : Radio-Canada

Ils offriront au public des pièces de Respighi, Mahler, Massenet et Berlioz. Également au menu : Symphonies boréales. Un premier spectacle est prévu à la salle Michel-Côté d’Alma vendredi soir et un second à la salle Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini samedi. Maxence Martin est à l'origine de ce projet. Le tout est orchestré par Yannick Plamondon et Benoît Fortier.

Une rare occasion de voir, et surtout d’entendre, la chanteuse lyrique originaire de la région qui a foulé les plus grandes scènes de la planète!

La suggestion de Rosalie Dumais-Beaulieu : Le Roi Lion

La Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien accueille le plus récent spectacle de la troupe Zusammen les 27, 28, 29 mai et les 3, 4, 5 juin.

Simba, Timon et Pumba dans « Le roi lion » Photo : « Le roi lion », 1994

Il s’agit d’une comédie musicale relatant l’histoire du célèbre roi lion. Plus d’une centaine de personnes, de tous les âges, sont impliquées dans la production. La troupe présente ce spectacle après deux ans d’absence en raison de la pandémie.

La suggestion de Vicky Boutin : France D'Amour

La chanteuse québécoise France D’Amour s’arrête au Vieux Théâtre de La Baie vendredi soir.

La chanteuse France D'Amour Photo : Radio-Canada / Pascale Kutowski

Elle plongera dans les compositions de ses 13 albums pour charmer son fidèle public. L’autrice-compositrice-interprète offrira un tout nouveau spectacle.