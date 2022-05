Le gouvernement manitobain propose d’assouplir les règles sur les licences d’alcool

Les hôtels seront les grands gagnants de l’amendement apporté à la loi 42 (Modification sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et Loi modifiant la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries).

Ils auront notamment l’option d’ajouter à leur licence d’alcool la vente de spiritueux et de vins.

Alors qu’en octobre 2021, le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Pallister avait fait marche arrière devant l’opposition qui se dressait face à son projet de loi sur la vente d’alcool, le gouvernement d’Heather Stefanson revient avec un projet moins ambitieux.

Le projet permettrait d’ajouter : À Winnipeg : 70 points de vente de spiritueux

62 points de vente de vin À Brandon : 9 points de vente de spiritueux et vin Au rural : 150 points de vente de spiritueux et vin

118 points de vente de bières en pack

Mercredi, le ministre responsable de la Société manitobaine des alcools et des loteries, Scott Fielding, a souligné qu’il voulait rapprocher la législation sur la vente d’alcool au Manitoba de ce que l’on peut trouver dans d’autres provinces.

« Notre objectif est vraiment de rendre la vie plus pratique aux Manitobains, leur offrir plus de choix et de disponibilité. » — Une citation de Scott Fielding, ministre responsable de la Société manitobaine des alcools et des loteries

Actuellement, le Manitoba a des façons complexes de vendre l'alcool.

Les magasins gérés par le gouvernement vendent tous les types d'alcool, tandis qu'un grand nombre de vendeurs privés dans les hôtels vendent seulement de la bière.

Il existe un nombre limité de cavistes privés. L'alcool fort est vendu uniquement dans les magasins gouvernementaux dans les zones urbaines ainsi que dans des points de vente privés dans certaines zones rurales.

L'opposition n’a pas tardé à réagir

Les néo-démocrates se disent préoccupés.

Est-ce que les familles, les communautés, veulent que leurs enfants puissent aller dans un 7-Eleven, où il y a de grosses canettes (de bière) dans le frigo ? a demandé la porte-parole en matière d'alcool et de loteries, Adrien Sala.

Une telle expansion pourrait exposer les travailleurs des magasins privés à un risque de vol et d'agression, a-t-elle ajouté.

Scott Fielding a déclaré que le gouvernement progressiste-conservateur n'avait pas prévu d'éliminer les magasins gérés par le gouvernement.

Il a souligné que l'amendement avait une approche plus graduelle que celle proposée par l’amendement introduit en 2020 et retiré l'année dernière.

Mardi, le gouvernement a déposé un projet de loi complémentaire qui propose de simplifier l'obtention d'une licence et faire place à des terrasses plus saisonnières et des salles de boissons autonomes.

Les taxes sur l’alcool et la loterie ont rapporté 570 millions de dollars au Manitoba en 2021, selon le dernier budget de la province.