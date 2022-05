Vol de banque à Plessisville : un homme plaide coupable

L'événement est survenu le 20 décembre dernier à une succursale de la Banque Nationale à Plessisville, à deux pas d'un poste de la Sûreté du Québec (SQ).

L'homme de Princeville avait diffusé son délit en direct sur les médias sociaux. Il était entré armé dans la banque, avait réclamé le contenu des tiroirs-caisses et quitté les lieux en invitant les clients présents à se servir dans les billets tombés au sol.

Un rapport présentenciel est maintenant réclamé pour l'individu toujours incarcéré.

Il va se faire rencontrer par un agent de probation pour la confection du rapport présentenciel. La raison pourquoi on demande ça, c'est que ce sont des accusations qui sont quand même très graves objectivement, et on veut savoir ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il puisse non seulement faire ça, mais se filmer et tout , explique le Me Jean-Philippe Anctil, son avocat.

Les parties seront de retour devant le tribunal le 13 septembre prochain pour les observations sur la peine.

Selon la Couronne, une peine d'incarcération ferme s'avère déjà incontournable.

Avec les informations de Jean-François Dumas