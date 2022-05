Logements sociaux à Sherbrooke : une seule soumission, qui dépasse davantage les coûts

La construction devrait débuter à la mi-août. Les 116 logements du projet des Habitations Suzanne-Thériault, essentiellement des 3 et demi et des 5 et demi, devraient être livrés à l'automne 2023.

La soumission est toutefois présentement en analyse par la Société d'habitation du Québec, qui doit donner son accord pour financer le projet. La Ville doit ensuite répondre au soumissionnaire d'ici le début du mois de juillet.

Les soumissions du premier appel d'offres avoisinaient les 27 M$. Celui-ci avait été annulé l'automne dernier en raison de dépassements de coûts importants.

L'OMH avait d'ailleurs retiré l'un des deux stationnements souterrains du projet pour économiser.

Malgré cette modification et la hausse de coûts, la Ville est persuadée qu'elle pourra construire l'immeuble à logement.