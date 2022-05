Brampton est la 4e ville en importance en Ontario et l’une des municipalités qui croît le plus rapidement au pays. Pourtant ses habitants ont le sentiment depuis longtemps de ne pas recevoir leur juste part d’investissements provinciaux, d'être négligés. Surtout dans le secteur de la santé.

Rares sont les résidents de Brampton qui n'ont pas une histoire à raconter sur son système de santé. La ville, qui a dépassé le compte des 650 000 habitants au recensement de 2021, n'a qu'un seul hôpital.

J’ai des amis qui y travaillent et les histoires qu'on entend… On ne peut même pas blâmer le personnel là-bas, ils font des shifts monstrueux, ils n'arrivent pas à se reposer. On a des chirurgies qui ont lieu, mais après pour le suivi la liste est longue. Les patients sont traités dans les corridors , raconte Arwinder Kaur, qui habite à Brampton depuis 10 ans.

Arwinder Kaur, mère de deux enfants, habite à Brampton depuis dix ans. Photo : Radio-Canada / Greg Bruce

Certains disent : l'accouchement, je ne le fais pas ici. Je préfère aller dans un hôpital à Mississauga ou même jusqu'à Etobicoke ou Toronto.

« Ça me choque d'une manière… vraiment, c'est juste désastreux [...] Je ne dirais pas qu'il n’y a que des problèmes, mais je vois que ça en fait pour le moment. » — Une citation de Arwinder Kaur

L’hôpital Brampton Civic est devenu au fil des ans le symbole de la médecine de couloir en Ontario, souligne Chris Bejnar, cofondateur du groupe citoyen Citizens for a Better Brampton. C'était l’un des thèmes de la campagne électorale provinciale de 2018 – tous les partis avaient promis de s’attaquer à ce phénomène. Mais depuis, la médecine de couloir ne cesse de revenir dans l’actualité.

Peu avant le déclenchement de la présente campagne électorale, pour alléger la pression à Brampton, le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford s’est engagé à transformer le centre de santé Peel Memorial pour en faire un deuxième hôpital à part entière, doté d’un service d’urgence ouvert 24 heures sur 24.

La province est toutefois restée vague au sujet des échéanciers et le nombre de nouveaux lits évoqué, 250, est jugé insuffisant par plusieurs.

Chris Bejnar qualifie ce projet de strict minimum . Un deuxième hôpital offrant toute la gamme de services, ça inclurait aussi des laboratoires, des services de diagnostic complets.

Le centre Peel Memorial offre actuellement certains services de santé et programmes de jour. Photo : Radio-Canada / Camille Gris-Roy

Tous les dirigeants politiques viennent ici et reconnaissent à quel point les choses vont mal. Et pourtant, on n’a toujours pas ce dont on a besoin. La moyenne provinciale est de 2,3 lits par 1000 habitants, on est à 0,95. Et même avec ce projet, ce ne sera toujours pas assez. Notre population augmente de 30 000 personnes par année et d’ici à ce que les travaux commencent, on aura encore plus de retard à rattraper , estime-t-il.

Poursuivre le travail à Queen’s Park

La crise dans le système de santé est l’une des raisons qui ont poussé Sara Singh à se lancer en politique. La candidate néo-démocrate tente d'obtenir un deuxième mandat dans Brampton-Centre.

Je suis née ici à Brampton et je sais que quand ma famille ou d'autres vont à l'hôpital, ils prennent beaucoup de temps là, on ne reçoit pas les services de manière efficace. Ce n'est pas la faute de la communauté, mais la faute du gouvernement , affirme-t-elle.

Sara Singh tente de se faire réélire pour le NPD dans Brampton-Centre. Photo : Radio-Canada / Craig Chivers

Son parti a promis la construction d’un deuxième hôpital en allant plus loin dans la transformation du centre Peel Memorial, et même d’un troisième hôpital. Le Parti libéral de l’Ontario a fait la même promesse.

On sait que ça va prendre du temps, mais dans l'immédiat on peut aussi faire des investissements pour avoir plus de gens qui travaillent là, s’assurer qu’on engage le personnel , avance Sara Singh.

Un élément important pour nous, c’est d’aller chercher des professionnels médicaux formés à l’étranger, que leurs compétences soient reconnues. Ça aidera à faire face à la pénurie.

Un changement nécessaire

Je crois que Brampton est prête pour un changement , lance la candidate du Parti libéral dans Brampton-Ouest, Rimmy Jhajj.

Cette infirmière autorisée est aux premières lignes du réseau de santé et depuis deux ans, elle a aussi pu voir de près l’impact de la pandémie sur Brampton.

La ville a été un point chaud de la COVID-19 au Canada.

C'est le résultat de plusieurs facteurs : en plus d’un système de santé déjà fragile, Brampton compte de nombreux travailleurs essentiels qui oeuvrent notamment dans les entrepôts ou dans l’industrie du camionnage et qui ne pouvaient pas rester à la maison.

Les foyers multigénérationnels y sont aussi nombreux.

J’ai travaillé pour les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire , explique Rimmy Jhajj. On voit que lorsque l’hôpital est tellement engorgé, que les gens n’arrivent pas à avoir des soins en milieu hospitalier, ils se tournent vers les soins à domicile. Mais nos services peinent aussi à répondre aux besoins de la communauté.

Rimmy Jhajj est candidate pour le Parti libéral de l'Ontario dans Brampton-Ouest. Photo : Radio-Canada / Greg Bruce

C’est un autre secteur dans lequel il faudrait investir davantage pour atténuer la crise, croit-elle. Quelqu’un qui reçoit des soins à la maison, c’est un patient de moins à l’hôpital.

Rimmy Jhajj souligne elle aussi l’importance, en plus des infrastructures, d’embaucher et valoriser les professionnels de la santé. Ce n’est pas votre lit d’hôpital qui va vous soigner.

Malgré de multiples requêtes, nous n’avons pas réussi à obtenir d’entrevue avec l’un des cinq candidats du Parti progressiste-conservateur qui se présentent dans les circonscriptions de Brampton.

Deux poids, deux mesures?

Lorsqu’on se compare, on se console, dit le proverbe. Après tout, les problèmes du système de santé ontarien sont loin de se limiter à Brampton. Mais nombre de ses habitants concluent tout de même à une certaine iniquité.

Quand j’ai vu les plans de développement pour [le réseau de santé] Trillium Health, les bras m’en sont tombés , lâche Chris Bejnar.

La province a annoncé il y a quelques mois un investissement de plusieurs milliards de dollars  (Nouvelle fenêtre) pour un nouvel hôpital entièrement réaménagé à Mississauga, voisine de Brampton, et l’agrandissement du centre de santé Queensway à Etobicoke.

C’est tellement massif. Ils vont bâtir le plus grand hôpital au Canada. Est-ce qu’ils n’auraient pas pu mettre quelques dollars de côté pour Peel Memorial?

« Sommes-nous traités équitablement? Voilà ma question. » — Une citation de Chris Bejnar

Une certaine iniquité qui vaut aussi pour d’autres secteurs, jugent les candidates Singh et Jhajj, comme les projets de transports en commun et les assurances automobile, particulièrement chères à Brampton.

On n'a pas d'explication pourquoi Brampton ne reçoit pas les mêmes dollars que les autres communautés. C'est une question qu'on pose tout le temps , dit Sara Singh.

Brampton, située au nord-ouest de Toronto, est une ville en pleine croissance. Photo : Radio-Canada / Greg Bruce