Cinq jours après le passage de la puissante tempête de vent qui a déferlé sur l'Ontario et le Québec samedi, des dizaines de milliers de ménages québécois attendent toujours d'être rebranchés. Plusieurs d'entre eux devront d'ailleurs prendre leur mal en patience, si on se fie au rythme actuel des équipes de travail.

Selon la plus récente mise à jour du site web d'Hydro-Québec, environ 45 000 Québécois demeurent privés de courant, et plus de 1400 pannes sont toujours en cours.

Les Laurentides demeurent de loin la région la plus touchée, devant l'Outaouais et Lanaudière, alors que la situation semble revenue à la normale ou presque dans toutes les autres régions du Québec.

Au plus fort des événements, samedi dernier, 554 000 foyers étaient privés de courant. Plus de 90 % d'entre eux l'ont retrouvé depuis.

On fait tout ce qu’on peut pour rebrancher l’ensemble des foyers aussi vite que possible , a assuré sur Facebook le premier ministre François Legault, jeudi matin.

« La tempête de samedi dernier a causé des dommages importants sur plusieurs structures et fils électriques d’Hydro-Québec, ce qui rend les travaux plus compliqués. Je tiens à vous remercier pour votre patience. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le rétablissement continue de progresser , confirme Hydro-Québec sur son site web, indiquant que plus de 1950 travailleurs sont mobilisées .

Certaines résidences plus isolées ou plus difficiles d'accès devront toutefois attendre jusqu'à vendredi ou samedi avant d'être rebranchées, a fait savoir la société d'État lors d'un point de presse, mercredi.

Près de la moitié des pannes qui perdurent touchent 10 clients et moins , ce qui explique les délais plus longs pour certains foyers, avait-elle expliqué.

La présidente et chef de la direction d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, devrait à nouveau faire le point en fin de journée jeudi. Un point de presse est prévu à 17 h 30 à Lachute, dans les Laurentides.

Mme Brochu a affirmé mercredi que l'ampleur du sinistre était la pire depuis la crise du verglas de 1998.

La ligne d'orages violents a frappé samedi une bande de territoire de 300 kilomètres de long sur 100 kilomètres de large. Dix personnes ont perdu la vie en raison des orages, soit neuf en Ontario et une au Québec.

Environnement Canada a confirmé mercredi que les orages avaient été provoqués par un derecho, un phénomène météorologique peu connu, qui se manifeste par une tempête de vent de grande envergure et de longue durée.

Au Québec, pas moins de 500 poteaux et 100 transformateurs auront été remplacés d'ici la fin des travaux de rétablissement. Sophie Brochu a dit croire que cette opération coûtera plusieurs dizaines de millions à la société d'État, promettant du même souffle que ces sommes ne seront pas refilées aux clients.

Les opérations de restauration du réseau se poursuivent également de l'autre côté de la frontière, en Ontario.

Plus de détails suivront.