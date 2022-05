Montréal investira plus de 17 M$ dans son réseau cyclable en 2022

La Ville de Montréal a annoncé jeudi qu’elle va investir près de 17 millions de dollars en 2022 pour augmenter, consolider et sécuriser son réseau cyclable. Au total, 41 nouveaux projets vont permettre à la Ville de créer ou de mettre à niveau 35,8 kilomètres de voies pour les cyclistes, et ce, dans 17 arrondissements et villes liées, a annoncé le cabinet de la mairesse et du comité exécutif dans un communiqué diffusé jeudi.

L’objectif poursuivi par la Ville de Montréal est de permettre à davantage de Montréalais de pouvoir se déplacer à vélo en consolidant et en sécurisant son réseau de pistes cyclables, et ce, quel que soit l’arrondissement dans lequel ils circulent.

Le thème choisi par la Ville est l’équité territoriale, et il devrait permettre de créer des voies cyclables dans des arrondissements excentrés. Aussi, des interventions auront lieu dans l’ensemble de l’agglomération montréalaise – et pas seulement dans les quartiers centraux.

Divers aménagements seront amorcés ou achevés en 2022. Il y aura notamment un Réseau express vélo (REV) sur Henri-Bourassa, dont le premier tronçon sera construit dans l'arrondissement de Saint-Laurent entre les rues Pitfield et Félix-Leclerc.

Le REVRéseau express vélo sera aussi développé sur l’axe Viger–Saint-Antoine–Saint-Jacques. La rue De Champlain sera aussi réaménagée entre les rues Sherbrooke Est et La Fontaine – une voie cyclable protégée y sera aménagée.

L’axe cyclable de la rue Villeray sera quant à lui prolongé jusqu’à la 24e avenue. Ainsi, les cyclistes pourront traverser l’arrondissement d’est en ouest sur une voie protégée de plus de 5 kilomètres.

Enfin, à Sainte-Anne-de-Bellevue, la piste Grenier devrait permettre de relier quatre grands parcs : les parcs-nature du Bois-de-Saraguay, du Bois-de-Liesse, de L’Anse-à-l’Orme et le Grand parc de l’Ouest.

Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Vision zéro

Dans l'objectif d'assurer l'équité territoriale du réseau cyclable, ces nouveaux projets vont permettre d'encourager encore plus de Montréalaises et de Montréalais à opter pour la mobilité active , a expliqué la conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marianne Giguère.

Selon elle, ces projets viendront bonifier le réseau cyclable montréalais, mais ils amélioreront aussi la connectivité entre les différents axes cyclables de différents secteurs [...], ces améliorations au réseau existant rendront nos rues encore plus sécuritaires pour les usagers de la route, et contribueront à la santé publique et à la lutte contre les changements climatiques .

« En plus d'ajouter des kilomètres au réseau cyclable, nous permettons à plus d'usagers situés dans des secteurs excentrés de circuler en toute sécurité à travers la ville. » — Une citation de Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal

Dans le cadre de Vision Zéro, nous nous sommes donné comme objectif d'avoir un bilan de zéro mort et blessé grave sur notre réseau d'ici 2040. Ces projets sont donc un pas de plus dans la bonne direction et permettent d'améliorer la mobilité sur nos routes , a affirmé Mme Mauzerolle.

Le comité vélo reprend du service

La Ville de Montréal a aussi annoncé qu’elle va mettre sur pied un comité vélo qui va l’aider à planifier le réseau cyclable à plus long terme pour atteindre ses objectifs de transfert modal , ainsi que de répondre au besoin d’équité territoriale. Ce comité va réunir entre autres la Direction régionale de santé publique, Vélo Québec et Cyclo Nord-Sud.

De son côté, le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, croit que l'élection de 2021 a montré que la volonté citoyenne est là et le retour du comité vélo est une main tendue [...] pour favoriser une vision inclusive dans le développement des infrastructures cyclables accessibles à toutes et à tous .

Dans le communiqué, le Dr David Kaiser de la Direction régionale de santé publique a quant à lui rappelé l’importance d’avoir des axes séparés physiquement de la circulation pour améliorer la sécurité des citoyens sur les grands axes routiers . L’annonce des investissements de la Ville dans des axes cyclables protégés est donc bienvenue.