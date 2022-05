Plus de 1600 places en camps de jour s’envolent en quelques minutes à Trois-Rivières

En 2021, 8 minutes avaient suffi pour combler les 1274 places alors disponibles.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs parents ont fait part de leur mécontentement et se sont plaints de ne pas avoir eu la chance d’inscrire leurs enfants.

D’autres ont fait état de problèmes techniques qui auraient nui au processus d’inscription, une information que ne peut confirmer la Ville.

Une liste d’attente a été mise en place et 191 personnes y figurent actuellement. Si une place se libère, les parents en seront informés d’ici le 3 juin.

Le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières Guillaume Cholette-Janson précise toutefois qu’il serait étonnant que toutes ces personnes trouvent une place.

Il faut le dire par contre, on est encore à la recherche d’animateurs de camps de jour. On en recherche 14 dans les différents camps de jour de la Ville, ce qui permettrait de créer plus d’une centaine de places dans les camps de jour. On ne veut pas créer de faux espoirs avec ça non plus , ajoute-t-il.

Une campagne de recrutement intense a eu lieu au cours du printemps, mais la pénurie de main-d’œuvre se fait ressentir cette année, conclut le porte-parole.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger