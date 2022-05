Difficulté à retenir un commentaire déplacé? C’est peut-être la COVID-19

Ce sont la fatigue, l'essoufflement et la difficulté de se concentrer qui nous viennent à l’esprit lorsqu’on pense au syndrome post-COVID. Mais une nouvelle étude néo-brunswickoise démontre qu'une personne sur trois a plus de difficulté à faire preuve d'inhibition plusieurs mois après avoir eu la maladie.

L'étude menée par la Dre Ludivine Witkowski avance que plusieurs peinent à diminuer certains comportements en public comme ils le faisaient avant, 29 % des participants dans le cas de cette étude. Ça peut se traduire par exemple par des commentaires déplacés à l’endroit de collègues ou un comportement public inadapté.

La recherche a montré que ces changements cognitifs ne semblent pas liés à d'autres effets du syndrome post-COVID-19 comme la fatigue.

« Malheureusement, ce n’est pas juste relié à la fatigue. C'est ça qui est un peu inquiétant, c'est qu'on ne sait pas qui va être atteint de cette difficulté d'inhibition. » — Une citation de La Dre Ludivine Witkowski, chercheuse

La neurologue précise qu’aucune autre étude n’a démontré des changements au niveau de l'inhibition des personnes comme un effet de la COVID-19.

L'inhibition c'est la faculté qu'on a tous les humains quand on est un peu socialisés de se retenir de faire des choses dont on a envie , explique la chercheuse.

La Dre Ludivine Witkowski Photo : Radio-Canada

Cette étude financée par le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick a pris plus d’un an. L’équipe de recherche s’est intéressée au fonctionnement cognitif des participants atteints du syndrome post-COVID à partir d’entrevues téléphoniques et en s'appuyant sur leurs antécédents médicaux.

Il faut préciser que les données de l'étude ne concernent que le variant delta et que cette recherche ne s’est pas intéressée à l’effet des vaccins.

Anxiété, dépression et troubles cognitifs

L’étude néo-brunswickoise présente aussi des données semblables à d’autres études réalisées dans différents pays. Parmi les participants à l’étude, 33 % souffraient d’anxiété, 40 % de dépression et 20 % de différents troubles cognitifs.

On constate également une fatigue importante chez les participants.

Ils vont aussi se perdre en conduisant. Avoir plus de difficultés à trouver leur route. Ils ont l'habitude de faire toujours le même chemin et puis un jour quand il faut passer par ailleurs, bien on a quand même envie de faire comme d'habitude. Vous voyez, c'est genre de petites choses comme ça qu'on a finalement tous quand on est fatigué, mais, eux, ça va être un peu plus fort , explique la Dre Witkowski.

Des conclusions logiques selon une patiente

Sonia Aubé souffre du syndrome post-COVID depuis un an et demi. Cette femme de Petit-Rocher n’a pas encore pu recommencer à travailler, même si elle en a très envie. Cette travailleuse sociale n’en a tout simplement pas l’énergie et multiplie les rendez-vous avec les spécialistes en plus de mener une vie saine pour retrouver son ancien train de vie.

Sonia Aubé est atteinte du syndrome post-COVID depuis plus d'un an et demi (archives). Photo : Radio-Canada

À ces yeux, les conclusions de l’étude menée par la Dre Witkowski sont tout à fait logiques, même si Mme Aubé ne constate aucun effet ne pouvant s’apparenter à une difficulté de faire preuve d’inhibition.

J'ai été, je pense, immunisée d'anxiété à ma naissance, mais, au moment où j'ai eu le COVID, j'ai eu de l'anxiété que je connaissais pas, puis je savais pas comment gérer de l'anxiété, parce que c'était nouveau pour moi , raconte-t-elle.

Un contexte social

La Dre Witkowski assure que d’autres maladies infectieuses ne provoquent pas de tels effets. Elle reconnaît que le virus n’est peut-être pas l’unique responsable.

Possiblement qu'il y a aussi un contexte social qui a aggravé les choses. Une sorte de stigmatisation. Certaines personnes ont vécu un isolement très difficile et psychologiquement , explique la Dre Witkowski.

Il n’existe pas non plus de remède miracle au syndrome post-COVID selon la chercheuse. Elle conseille de bien manger, aller dehors, faire de l’exercice et faire des exercices cognitifs.